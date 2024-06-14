Целый ряд врагов США будет рад получить оружие от России

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У России есть целый ряд союзников, которые будут рады получить оружие от нее для противостояния США.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой интересный ход придумали – корабли посылаем на Кубу, готовы дать оружие врагам Соединенных Штатов. Неплохо придумано, конечно, только пока от этих наших решений бабочки над Белым домом не перестанут летать. Да, мы пойдем, проведем. Может быть, мы и возвратимся на Кубу, только кубинцы говорят: «Ребята, ведь вы нас предали, как же вам теперь верить». Но слава богу, что они хотя бы согласились на то, чтобы наши корабли туда пришли. Ну а что касается оружия, то мы люди нежадные. У нас есть целый ряд наших союзников, которые готовы принять российское оружие. Мы от этого не обеднеем – и Северная Корея, и Иран, а почему бы с Хезболлой не поделиться. Хуситы очень хорошо стреляют по американскому авианосцу – тоже где-то ракетки достали», – сказал Баранец.