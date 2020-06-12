Целью Донбасса является воссоединение с Россией, а не возвращение на Украину

12.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Республики Донбасса не собираются отказываться от своего выбора, сделанного шесть лет назад, – целью является воссоединение с Россией, а не возвращение в украинский проект.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение долгих шести лет мы движемся в одном, единственно правильном направлении. Донбасс шесть лет назад сделал свой выбор, и этот выбор – Россия. Окончательно отказавшись от ценностей, навязываемых нам из центральной и западной Украины, мы никуда уже не свернём с этого пути», – сказал он.

В свою очередь, министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко поблагодарила Россию за огромную гуманитарную помощь, которая РФ оказала республикам Донбасса.

«Те гуманитарные конвои, которые нам привозили, оборудование, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, инвалидные коляски, костыли – всего не перечесть. Без помощи Российской Федерации мы бы никогда в жизни не выжили.

Если бы не те тест-системы, не те лекарства, которые мы получаем, причём в таком количестве, в котором мы попросили, столько же нам и привозят. Иногда даже добавляют чего-то, чтобы мы могли оказывать помощь нашим гражданам.

Благодаря помощи РФ мы получили и новенькие аппараты МРТ. Кстати, в прошлом году абсолютно впервые в истории Республиканской детской клинической больницы, они получили мощный, современный аппарат для магнитно-резонансной томографии. Получили компьютерные томографы, рентгеновские установки – это только то, что крупное.

Тридцать новеньких машин скорой помощи пришли к нам из Российской Федерации, и они все введены в эксплуатацию», – сказала Долгошапко.

Также представитель интеграционного комитета «Россия-Донбасс», член Общественной палаты ДНР Виктория Романюк отметила тесное экономическое сотрудничество между РФ и Донбассом, и пообещала, что это направление будет развиваться и дальше.

«Практически единственной внешней торговой нишей для ДНР выступает рынок РФ. Поэтому по экономическому направлению мы будем находить новые перспективные подходы.

Власти республики будут работать с собственниками предприятий по реинтеграции их в экономику ДНР, будет создан режим наибольшего благоприятствования для внешнеэкономической деятельности с РФ, ЛНР и другими странами. А также будет проводиться большая программа по работе наших предприятий в государственных программах России и программах импортозамещения», – добавила она, также поблагодарив РФ за экономическую и гуманитарную поддержку республик на протяжении прошедших шести лет.