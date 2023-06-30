Целью СВО нужно объявить воссоединение русских земель, а не «денацификацию Украины»

Идеологией СВО должно стать воссоединение отторгнутых желто-синими сепаратистами исторических земель России и искусственно разделенного русского духа.

Об этом в эфире программы «Политотдел» на «Крым 24» заявил подполковник Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне буквально на днях попалась брошюрка «За что мы воюем», такая минималистическая брошюрка с красивыми фотографиями. Очень адекватно изложено, за что мы воюем: за свободу, за православную веру, за семейные ценности. Единственное, чего нет – государственного понимания, а что дальше? Мне довелось выступать перед воинской частью в начале СВО на освобождённой территории. И я им говорил, чтобы они понимали, куда они пришли, что это не что-то чужое, это не отдельное чужое государство, это их земля. На которую они имеют точно такое же право, как какие-нибудь львовяне и киевляне. То есть, это часть единой большой Родины», – подчеркнул он.

Идеологии СВО фактически нет, продолжил Селиванов. Идеология заменяется поднятием «патриотизм», но конкретикой это не подкрепляется.

«Вот я люблю Родину. Мой город Киев – Родина, республика – Родина, Российская Федерация – Родина. Но ЛНР и ДНР не входили в эту Родину, так они Родина или нет? Понимания нет. То, что у сербов называется «небесной Сербией», а мы называем «исторической Россией». Вот почему тот же Киев – это русский город. Потому что это «историческая Россия», а не потому, что он входил в состав Российской Федерации. И СВО невозможно завершить успешно без понимания целей этой спецоперации», – считает подполковник.

«Мы все ждём, что руководство государства определится. Возможно, это так и есть, просто об этом не говорят. Потому что есть некие международные нормы, есть какие-то варианты маневрирования, когда не нужно все говорить. Но на уровне как раз тех же самых замполитов неплохо бы перевести эту идею для людей в некие простые ценности. Потому что, и я об этом часто говорю, у нас пропаганда многонациональности в Российской Федерации, где исторически живет множество этносов, на территории бывшей УССР бьёт по нам. Она здесь не работает. И, как только чиновник из Российской Федерации приезжает на освобождённые территории и начинает рассказывать, что сейчас все сделает на украинской «мове», это дико демотивирует наших сторонников. Потому что наши сторонники прекрасно понимают, и поэтому нашими сторонниками и являются, что это Русь, что была русская земля, что казаки запорожские и Богдан Хмельницкий, Львовское, Киевское православное братство – они воевали за Россию», – заключил Селиванов.