«Цена логистики, цена войны» – Зеленский обрёк гнить рекордный урожай знаменитых херсонских арбузов
Морская блокада Украины, организованная Россией в ходе зеркального ответа на удары ВСУ, обвалила цены на украинскую аграрную продукцию.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ну, и пожинаем. Морская блокада имеет свои последствия. Цены на агросырьё в Украине очень серьёзно упали. И на пшеницу упали, и на фрукты, овощи очень серьёзно упали.
Это грозит сумасшедшими убытками аграрным производителям и банкротством для фермеров.
Например, я наблюдал, что в Херсонской области оптовые цены на арбуз обвалились до 2 гривен за килограмм из-за проблем со сбытом.
Для сравнения, в прошлом году, даже без учёта инфляции, было 5—10 гривен за килограмм. Сейчас вывезти урожай невозможно. Не хотят ехать водители.
Я вижу, как эти арбузы втаптываются тракторами, перепахиваются прямо на поле, потому что 2 гривны за килограмм – никто их даже собирать там не будет», – огорчался Бортник.
«Тем более, что в этом году был большой урожай, высокая урожайность арбузов где-то 50 тонн с гектара против 20—25 в прошлом году, и вот всё, вывезти невозможно.
В июне-июле из Херсонской области в другие регионы Украины удалось доставить лишь около трёх тысяч арбузов.
Я буквально сегодня покупал арбуз в Киеве, цена 15 гривен килограмм. При том, что в Херсоне – 2, и забирать никто не хочет. Цена логистики, цена войны», – сокрушался укро-политолог.
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