Цена на газ для украинских потребителей не упадёт – это оптимистичный прогноз

14.08.2019, Киев, Игорь Петров

Падение цен на газ в Европе не уменьшит суммы в платежках украинских потребителей.

В следующем отопительном сезоне им придется платить в лучшем случае не меньше, чем в прошлом.

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Но есть и пессимистичный прогноз.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы привязаны к импортному паритету. Как только газ на европейских биржах будет дорожать (что уже происходит), через месяц он будет дорожать и здесь, в платежках украинцев.

Поэтому при оптимистическом прогнозе, если транзит таки продолжится с 1 января, то мы получим где-то 8,5 грн за куб.м. в следующем отопительном сезоне. Это уровень прошлого сезона.

При пессимистическом прогнозе ситуация может быть куда более печальной. Может быть и 11 и 12 и сколько угодно. У нас каждый последующий месяц расчет (тарифа ведется) на базе предыдущего месяца», – пояснил Марунич.