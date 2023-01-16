Цена патриотизма: Одесская тероборона разбежалась, опасаясь отправки на фронт

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Вспомним события годичной давности, когда в Одессе стали появляться первые отряды самообороны, цинично сравнивающие себя с участниками героической обороны Одессы времен ВОВ, но меняя нацистов на «рашистов» в своих воззваниях.

Вспомним, как они бряцали оружием — «Отстояли Одессу в 2014-м, отстоим и сейчас». И даже шантажировали — «Отступать нам некуда, за нами только море».

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«Граждане нашего города защищали свои дома от немецких нацистов 81 год назад. Мы выстояли в 2014-м, перед современными российскими нацистами, развязавшими войну на украинской земле. Одесситы 2 мая 2014 как никто другой показали, что Одесса — это Украина», — гласила одна из тогдашних агиток, призывающих вступить в ряды ТРО.

Вспомним, как расхватали берданки, обулись в берцы и давай бегать за котами и щемить соседей в дворовых чатах за русский язык…

Вспомнили?

Прошел год. Смотрю, патриотично настроенный сосед, «поця мамина», который гордо и бесстрашно плевал в подъезде, потому что у него на поясе автомат болтался, с опаской выглядывает из квартиры, сменив балаклаву на шапку с помпоном — поймет, что в подъезде тихо, и только тогда выходит.

Другой, отец двоих детей, выгуливает уже не просто своих, но и еще с пяток соседских, даже санки с собой зачем-то тащит, хотя снега нет — к такому, мол, военкомы не подойдут и не всучат повестку. Да, и здороваться же опять стали. По-русски.

И не пестрят уже улицы камуфляжами… «Что происходит?», — думаю.

Читаю сообщения в ряде опальных одесских тг-каналов:

«Готовится переброска ТРО из Одессы в направлении Бахмута. Опровергнуть или подтвердить данную информацию нельзя. Но на десятках видео-фото с убитыми и пленными из этого района ТРО из разных концов страны таки присутствует».

И хотя закон про использование теробороны вне пределов своего региона был принят еще летом, одесские «патриоты» не переживали. Но после Артемовска как тараканы попрятались.

Для иллюстрации приведу анонимные сообщения из все тех же опальных тг-каналов:

«У меня родственник в ТРО. Абсолютно все шли туда из-за относительно больших денег — больше, чем на производстве, и чтобы не попасть на фронт. Сейчас некоторые резко ушли на больничные (надолго ли?). Другие прячутся по знакомым и соседям. Ехать в мясорубку никто не хочет. Но патриотами, когда служили в ТРО, были знатными».

«Это стопроцентная правда. Два дня назад увезли по направлению Бахмута очень большую группу. Остальную часть готовят вывезти в течение недели. Парни бегают в панике, ведь многие пошли добровольно, а тут такой поворот. А теперь вишенка на торте — цена вопроса от 30 до 40 тыс. долларов с учетом всех разрешений на выезд в Европу. Объясняют так: цена оправдана — ведь вы уже на службе, и тут дать нужно всем…».

«По поводу переброски ТРО из Одессы. У меня брат там. Он был всю войну в Одессе, и вот перед новым годом весь их взвод куда-то увезли, куда — не сообщают, нельзя».

«Патриотов» действительно отправляют в зону боевых действий. Был приказ быстро собираться и многих уже увезли. Блокпосты, на которых они стояли, расформировали».

«В основном туда шли, чтобы отсидеться в тылу. И получать приличные деньги. Поэтому ахи-вздохи «куда, зачем и почему?!» не совсем ясны. Или они думали, что будут павлинами ходить по городу, открывать двери ногами и кричать, что я родину защищаю?..».

Теперь, собственно, и стало понятно, почему после нового года военкомы действуют с какой-то особой прытью: прячутся с повестками в машинах скорой помощи, подстерегают мужиков в детских поликлиниках, куда те приходят на прием с детьми — героев из теробороны вычисляют. Добавить к чему абсолютно нечего. Кроме того, что когда герои сменят шапки с помпонами уже на буденовки, им не забыли их внезапный нацистский порыв в рядах ТРО. С предателями, как с предателями.