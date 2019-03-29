Цена пока кусается: в ВСУ протестировали новую форму для военных

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство обороны получило образцы новой формы для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, передает корреспонднент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

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“Ну вот дождевик, куртка и штаны. Ну вот зимняя форма, двухкомпонентная куртка и такие же штаны. И расцветка – наша, пиксель”, – говорится в сообщении. Сейчас тестовые образцы проходят проверку, их отправили на экспериментальную носку десантникам. По словам Бирюкова, закупку новой формы пока ещё не утвердили.

“Да, это пока тестовые образцы. Да, это пока первые пробы и прикидки. Цена пока “кусается”, а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки”, – написал советник министра.