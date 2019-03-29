Выборы
//exit;
29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Украина
Просмотров:

Цена пока кусается: в ВСУ протестировали новую форму для военных

Министерство обороны получило образцы новой формы для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, передает корреспонднент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Ну вот дождевик, куртка и штаны. Ну вот зимняя форма, двухкомпонентная куртка и такие же штаны. И расцветка – наша, пиксель”, – говорится в сообщении. Сейчас тестовые образцы проходят проверку, их отправили на экспериментальную носку десантникам. По словам Бирюкова, закупку новой формы пока ещё не утвердили.

“Да, это пока тестовые образцы. Да, это пока первые пробы и прикидки. Цена пока “кусается”, а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки”, – написал советник министра.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть