Цена спасения от смерти: на Украине вокруг уклонистов возникла целая теневая индустрия

На Украине возникла целая организованная индустрия по помощи уклонистам избежать могилизации.

Об этом на канале киевской телеведущей Натальи Мосейчук заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот спрос [на уклонение от мобилизации] начал накапливаться, нарастать. Откуда он начал появляться? Знаете, на Украине образовались так называемые, я их так называю, “организованные законные группировки”.

То есть это работники центров комплектования, это и медийные лица, это и блогеры, это и адвокаты, которые просто вступили во взаимодействие и начали накручивание, нагнетание о том, что каждый украинец, кого призовут, погибнет на фронте. А мы поможем спастись, избежать этого.

Там были четко распределены роли. Одной из задач было нагнетать, запугивать, рассказывать страшилки, предлагать от себя помощь. Иногда эти услуги очень дорого стоили. Консультации там и 8, и 10, и 5 тысяч долларов… со временем оно накручивалось. И, конечно, потом они обещали решить вопрос. И уже в зависимости от клиента и от возможностей такой законной группировки, на местах начиналась работа», – нагнетал, в свою очередь, Тимочко.