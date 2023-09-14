Цена статуса кандидата: Боррель Тбилиси потребовал от Тбилиси изоляции России

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На днях грузинскую общественность не на шутку переполошил весьма внезапный визит Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Несмотря на наличие разных версий относительно того, с каким расположением прибыл в страну глава внешнеполитической службы Евросоюза, не подлежит сомнению, что целью рандеву было выяснение отношений между Грузией и ЕС.

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Приезд еврокомиссара в столицу Грузии внешне хотя и выглядел спонтанным, однако отнюдь не случайно, что он пришелся на момент крайнего обострения противостояния между различными ветвями властей страны, представители которых упрекают друг друга в расхождениях взглядов на внешнеполитический курс грузинского государства.

Важность момента состоит и в том, что до публикации годового отчета Еврокомиссии о расширении ЕС времени осталось всего ничего. Через пару месяцев же на основе отчета с рекомендациями странам Евросоюза предстоит решить, предоставить или нет Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. По всей видимости, основная цель визита Борреля заключалась именно в проверке выполнения условий для получения ею статуса страны-кандидата на присоединение к ЕС.

Как с некоторым сарказмом реагировали рядовые грузины на двухдневный визит Борреля, к нам приехал ревизор!

Относительно настроя последнего к объекту ревизии политическим аналитикам и экспертам вроде не было оставлено широкой возможности для трактовок и интерпретаций. Ведь в интервью еврокомисса накануне визита в Грузию было заявлено, что на пути к Евросоюзу страна должна продолжить реформы, ответственность за выполнение которых лежит, прежде всего, на ее правительстве.

Подчеркнув, что наиболее важно, насколько кандидат на вступление в ЕС поддерживает внешнюю политику последнего. В случае с Грузией глава внешнеполитической службы ЕС указал на отрицательную динамику уровня согласованности внешней политики безопасности. В частности, согласно многозначительному заявлению Борреля, в данный момент этот показатель составляет всего 43%, тогда как еще пару лет назад он превышал 60 %.

«Поскольку внешняя политика ЕС определяется консенсусом, при таком низком уровне согласия «Грузия показывает, что у нее есть потенциал подорвать такой консенсус. И это не то, что государства-члены (ЕС) воспринимают легкомысленно», – заявил в интервью высокопоставленный еврочиновник.

Эти высказывания Борреля послужили поводом для оппозиционно настроенных к правящей силе политикам и экспертам, чтобы оценить приезд еврокомиссара как последнее предупреждение властям относительно выполнения 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата.

С другой стороны, проправительственные политики дают весьма оптимистические оценки визиту Борреля. Так, Никол Самхарадзе, возглавляющий комитет по внешним связям заявил, что визит еврокомиссара еще больше укрепил надежду на положительное решение вопроса о статусе страны-кандидата в ЕС.

Толчком для столь пафосных высказываний могли послужить заявления брюссельского чиновника, сделанные на пресс-конференции в Тбилиси:

«Никогда не говорите, что Европейский Союз вас бросил, я никогда с этим не соглашусь. Но в то же время я должен сказать, что членство в ЕС основывается на определённых заслугах, на выполнении рекомендаций, и это зависит только от вас».

И хотя у Брюсселя претензий к Тбилиси предостаточно, ему не на руку допустить провал евроинтеграции Грузии, так как тем самым будет преподнесен подарок Москве. Вместе с тем Боррель дал понять грузинскому правительству, что ожидать легких побед на пути евроинтеграции не стоит и призвал «разумно использовать время для проведения реформ».

Следует отметить, что из 12 приоритетов, представленных Евросоюзом, особый акцент европейскими чиновниками ставится на требовании деполяризации. На фоне обострившейся между фактически примкнувшей к радикальным оппозиционным политическим силам президентом Зурабишвили и правительством Гарибашвили конфронтации вопрос приобрел дополнительную актуальность.

В связи с этим грузинский премьер совершенно справедливо отметил, что после определения указанных рекомендаций поляризация «не только не сократилась, а наоборот, усилилась, потому что действующие в Грузии радикальные силы по своей природе, со своим опытом… самые антиевропейские силы пытаются саботировать этот процесс».

О справедливости оценки премьером грузинской оппозиции свидетельствует заявление одного из ее лидеров Георгия Вашадзе:

«Мы не сможем стать полноправным членом Евросоюза, пока страной управляет сотрудничающая с Россией «Грузинская мечта», даже если в конце декабря мы получим статус кандидата. … «Грузинская мечта» – единственное, что стоит на пути европейской интеграции».

Нужно признать, что в оценках еврочиновников и радикальной грузинской оппозиции относительно налаживающихся по отдельным направлениям отношений между Грузией и РФ прослеживается позиция, с которой явно расходится проводимая грузинским правительством прагматическая внешняя политика, имеющая целью экономическое развитие страны и рост благосостояния своих граждан.

На упомянутой пресс-конференции высокопоставленным еврочиновником не случайно было заострено внимание на чрезвычайно важном значении изоляции России. Боррель открыто заявил, что ЕС от своих партнеров, в том числе и от Грузии, ожидает усилий по изоляции России.

Со своей стороны, в Москве визит Борреля был расценен как попытка оправдания намеченных на следующую неделю армяно-американских военных учений и ответ на начало активизации грузинского направления, которому нужно что-то противопоставить на Кавказе.

Фактором, препятствующим Грузии в евроинтеграции и раздражающим не только ЕС, но и весь коллективный Запад, признается аналитиками и стратегическое партнерство Грузии с Китаем, о котором было заявлено в ходе недавнего визита премьера Грузии в Китай. Инициатива глобальной безопасности, которую предлагает Китай, и сотрудничество, намечаемое между Тбилиси и Пекином в рамках этой инициативы, не импонируют западным стратегическим партнерам Грузии. Так, сразу после китайского вояжа Гарибашвили бывший министр обороны Хидашели попыталась предугадать его возможные результаты:

«Грузинское правительство сегодня говорит нам, что устанавливает стратегическое сотрудничество со страной, которая была определена и Евросоюзом, и НАТО как угроза, равносильная российской. Поэтому эта новость ставит нас в очень сложную ситуацию. И прямо можно сказать, что этот шаг направлен на то, чтобы еще больше разозлить европейских политиков как раз накануне принятия решения по статусу кандидата».

Как думают не только аналитики и эксперты, но многие простые грузинские граждане, Запад не может равнодушно взирать на шаги, которые грузинское правительство делает в сторону смягчения отношений с РФ и сближения Тбилиси с Пекином. Обострение же противоречий между политическими силами и разными ветвями власти внутри страны в преддверии решения ЕС по предоставлению Грузии статуса кандидата послужило замечательным поводом для своего рода шантажа правительства Грузии со стороны еврочиновничества.

Боррель же, предпринявший неудачную попытку поприветствовать присутствующую на пресс-конференции публику на грузинском языке, и тем самым расположить ее к себе, вызвал презрение грузинской общественности, которая не скрывает разочарования его заявлениями, расцениваемыми ею как лицемерные и несправедливые.