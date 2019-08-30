Цена тупой русофобии: Украина раздала соседям свыше $1 млрд за российские удобрения

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Не смотря на введённые против РФ санкции, Киев продолжает закупать у иностранных посредников российские удобрения.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор по регуляторной политике «Group DF», вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2019 году произошло падение импорта [удобрений] из РФ. И в 2019 году в первом полугодии мы начинаем наблюдать импорт из, скажем так, нетипичных стран. Беларусь наращивает импорт, но она всегда была импортёром, здесь ничего такого.

Среди импортёров появилась Литва, что интересно – у неё нет своего газа, но она производит удобрения, сырьём для которых является газ. Интересная деталь, что экспорт в Украину из Литвы в первом квартале этого года составил 95 тысяч тонн, а импорт из России в Литву – 96 тысяч тонн.

Интересная ситуация с Польшей – в неё на 20% по группе азотов вошла российская компания «Акрон». Из этой страны к нам увеличился импорт. Причём в 2016 году он был практически ноль, то в 2019 году доля Польши в украинском импорте оставила 8,5 процентов.

Дальше интересный феномен Грузии. Она начала экспортировать на Украину после того, как в 2017 году «Рустави азот» перешёл под контроль российской АФК «Система».

Турция нарастила поставки азотных удобрений, а именно – селитры, которая в Турции традиционно была запрещена из-за взрывоопасности. Но там остались большие производственные мощности по переработке аммиака в селитру. И сегодня мы наблюдаем увеличение импорта аммиака в Турцию, а в обратном направлении едет селитра. Также интересен рост импорта из Болгарии – страны, которая до недавнего времени была потребителем удобрений», – рассказал Гольченко.

В свою очередь, заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Сергей Поважнюк сообщил, что цена за покупку удобрений выросла в десять раз.

«Суммарный импорт минеральных удобрений вырос в 10 раз. Из менее, чем 100 миллионов в 2005 году – до более миллиарда на протяжении последних двух лет. То есть миллиард долларов сегодня отдаём», – возмутился Поважнюк.