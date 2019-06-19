Цена упёртости Украины – 3 миллиарда долларов в год

19.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина будет ежегодно терять не менее 3 миллиардов долларов в случае остановки транзита российского газа через ее территорию. Об этом говорится в статье «Независимой газеты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание напоминает, что Украина и Россия все еще не могут прийти к консенсусу по поводу будущего контракта, потому есть риск, что поставки газа в Европу остановятся с 1 января 2020-го года, когда закончится действующее соглашение.

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Но это, по словам директора Фонда развития права и медиации топливно-энергетического комплекса Александра Пахомова некритично, поскольку строительство обходного газопровода «Северный поток-2» идет по графику.

«На наш взгляд, Украина потеряет больше, потому что она останется с абсолютно пустой трубой, с которой непонятно, что делать – ремонтировать или разбирать. Для России это будут незначительные потери, так как вопрос нового пути транзита в любом случае будет решаться оперативно», – отмечает эксперт.

С ним соглашается доцент Российского экономического университета Олег Чередниченко: «Учитывая растущий объем спроса на поставки газа, а также предполагая с вероятностью, близкой к 100%, запуск «Северного потока – 2» с начала 2020 года, потери России можно назвать минимальными – на уровне статистической погрешности. Что же касается Украины, то, базируясь на объеме транзитной выручки 2018 года и предполагаемом снижении транзита российского газа, можно утверждать, что потери в первом квартале 2020-го могут составить до 120 млн долл. И это критически опасный объем потерь».

В целом же, за год от остановки транзита Украина потеряет порядка 3-х миллиардов долларов, добавляет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.