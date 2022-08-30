Цена выбора: молдавский народ заплатит нищетой за русофобию Санду

Молдова с горем пополам погасила задолженность перед «Газпромом» за первую половину августа 2022 года, что позволит избежать отключения страны от газа уже к 1 сентября этого года. Это стало возможным благодаря решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому фирма-прокладка «Энергоком» закупит у предприятия «Молдовагаз» 10 миллионов кубометров газа. С этой целью из бюджета страны была выделена сумма в 332 миллиона леев, что, согласно мнению экс-премьер-министра Иона Кику, является абсолютно противозаконным и выходит за рамки полномочий Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Впрочем, президент Майя Санду не нашла ничего лучшего, как выступить с очередным антироссийским спичем, использовав для этого площадку Стратегического форума в словенском городе Блед. Главе молдавского государства не понравились «всевозможные заявления Москвы в последние месяцы, которые не всегда уместны, а иногда и игнорируют суверенитет страны». Претензии в «игнорировании суверенитета» звучат смехотворно из уст прямой ставленницы Запада, считающей своим достижением предоставление Молдове статуса кандидата в ЕС, что как раз и предусматривает значительный отказ от суверенитета в пользу Брюсселя.

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Вновь объяснив тяжёлую ситуацию «близостью региона к войне» и посетовав на «пропаганду, которая давно является большой проблемой для Молдовы», Санду заявила, что энергетическая ситуация используется «пророссийскими политическими силами для дестабилизации страны». Впрочем, глава Молдовы скрепя сердце признала, что диверсифицировать источники энергоносителей не так-то просто, «тем более на таком рынке, с такими высокими ценами».

Но самое главное заявление Санду прозвучало неприятным откровением для собственных сограждан. По её словам, как бы государство ни хотело поддержать население, оно не сможет компенсировать рост тарифов на газ и электричество. Ещё одно шокирующее заявление сделал министр социальной защиты Марчел Спатарь. По его словам, даже по действующим тарифам (без учёта их предстоящего повышения) только 1% населения страны может в полном объеме оплатить счета за отопление и электроэнергию.

В бедственном положении оказывается не только 99% населения страны, но и экономические агенты. Аграрии не могут задействовать технику для сбора урожая по причине многократного удорожания горюче-смазочных материалов. На грани разорения животноводы, которые вынуждены пускать целые поголовья коров и телят под нож, потому что их не на что содержать, а предприятия отказываются закупать молоко по более высокой цене.

Правительственные чиновники готовят жителей Молдовы к тому, что батареи в зимний период, по всей видимости, будут холодными, напоминают позабытые секреты из 90-х годов, как поднять температуру в квартирах хотя бы на несколько градусов. Не исключено, что по причине отсутствия отопления будут закрыты школы и вузы страны, а учащихся массово переведут на дистанционное обучение.

Энергетический кризис вынуждает жителей Молдовы запасаться дровами. Глава управления лесного фонда при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай заявил, что спрос на ресурс превышает имеющиеся в стране запасы: «Жители страны готовятся к тяжёлой зиме, в райцентрах скупают дрова большими темпами, запасы на складах быстро опустошаются, несмотря на рост цен на древесину на 10%». Жителям страны остаётся только рубить леса. Вероятнее всего, будет уничтожена одна из достопримечательностей страны – лесной заповедник Кодры.

Казалось бы, рецепт избежания кризиса прост, и о нём без устали напоминают экономисты. Научный сотрудник Национального института экономических исследований Академии наук Молдовы, доктор экономии Михаил Пойсик пишет в своей статье на сайте «АиФ в Молдове»:

«Казалось бы, в нынешней ситуации запредельного роста цен, прежде всего на природный газ, и, опираясь не только на конституционную норму нейтрального государства, но и на статус самой бедной страны в Европе, следовало бы искать компромиссные варианты в переговорном процессе с Российской Федерацией, для того чтобы выторговать более приемлемые цены на этот важнейший ресурс, ставший одним из главных триггеров нынешней инфляции. Однако президент Майя Санду «с гордо поднятой головой» решила заявить, что не жалеет о том, что не поехала в Москву для участия в переговорах с «Газпромом», и что не намерена «продавать честь страны только для того, чтобы иметь более дешёвый газ в течение полугода».

Предельно жёсткий вердикт политическому классу Молдовы выносит российский сенатор и телеведущий Алексей Пушков.

«Просьба согреть дома жителей Молдовы в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Москва должна фактически субсидировать президенство Санду. Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдовы? В ответ мы не получим ничего, кроме усиления этого прозападного курса. Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?».

В словах Алексея Пушкова есть своя логика. Молдавский народ сам вручил Майе Санду и её команде ключи от властных кабинетов, не желая выслушивать никаких предостережений со стороны конкурирующих сил. Каждый народ достоин своего правительства. Если митинги оппозиционных партий более напоминают флешмобы, а большинство населения не в силах оторвать свои телеса от диванов – значит, это население, по большей части, всё устраивает. Очевидно, придётся ждать ситуации, когда дискомфорт, вызванный низкой температурой в квартирах и астрономическими счетами в платёжках, превысит лень и трусость этого самого большинства.