08.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Западу в перспективе удастся оторвать Украину от России и превратить ее в такой же антироссийский форпост как республики Прибалтики. Такие перспективы в эфире телеканала «Россия-1» озвучил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы и мы не питали иллюзий, и все люди, которые нас смотрят и слушают – рано или поздно Украина будет оторвана, точно так же, как Литва, Латвия и Эстония. Это вопрос времени. Другой вопрос, какова будет цена этого всего», – сказал сенатор.

При этом он напомнил, что Донбасс – «бывшие отделённые земли Войска Донского». Однако, уверяет Кондратьев, Россия пока что не вводила туда свою армию, вопреки украинской пропаганде. Впрочем, все может измениться после официального объявления курса Украины на НАТО, поскольку альянс определяет себя как антироссийскую силу.

«В тот же состав НАТО входит ряд стран, в которых доктринально определено, что Россия является врагом, например, США. Тот же Совет НАТО на своих саммитах во всеуслышание озвучивает, что Россия является для них угрозой. И ваши туманные надежды на то, что вы войдёте в состав альянса, и это останется для вас без последствий, абсолютно беспочвенны, потому что Россия в любом случае будет принимать меры для своей безопасности.

Пока сегодня не существует никаких планов по применению в отношении Украины военной силы, я ещё раз подчеркну, чтобы больные фантазии о том, что русские вооружённые силы присутствуют на Донбассе, вас покинули – нету ВС России на Донбассе, есть ополченцы, есть добровольцы, и это в корне меняет дело, потому что, если бы хоть раз был зафиксирован случай применения ВС РФ, весь прогрессивный мир об этом бы трубил», – заявил представитель Совфеда.