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10.09.2021 09:25 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, ЖКХ, Украина, Финансы, Энергетика
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Центр анализа и стратегий: «В украинских регионах нет денег на отопительный сезон»

Новости УкраиныУкраинская центральная власть переложила на местные власти решение вопроса о установлении тарифов на тепло,...

Украинская центральная власть переложила на местные власти решение вопроса о установлении тарифов на тепло, но не выделила средств на закрытие накопившихся долгов, хотя скоро начнется отопительный сезон.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация сегодня странная. Например, тарифы на тепло переданы на места и не будут сверху спускаться НКРЭКУ. Все понимают прекрасно, что повышение тарифа будет от 40 до 75-80 процентов, как это уже объявлено на местах. Но нет никаких дотаций из государственного бюджета местным бюджетам, чтобы хоть как-то нормально вступить в сезон, и, по крайней мере, закрыть даже прошлый отопительный сезон. Потому что после политического решения за февраль месяц, когда договаривались о стабилизации цен на тепло, по сей день много предприятий теплокоммунэнерго не закрыли долги», – отметил эксперт.

По его словам, эти долги частично закрыли уже сейчас по взаиморасчетам в газовой сфере в соответствии с принятым летом законом.

«Но денег на эти вещи не дали, дали саму модель взаиморасчетов, но денег нет. Мы говорим, что мы готовы к следующему отопительному сезону, но вопрос еще не закрыт, денег уместного самоуправления нет», – резюмировал Чаленко.

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