16.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, ЕС, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина
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Центр Байдена сообщил плохие новости для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп готовы поддержать некоторые требования Москвы по конфликту в Донбассе, чтобы закрыть надоевшую Западу украинскую проблему и показать себя миротворцами в преддверии грядущих президентских выборов в их странах.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» заявил старший научный сотрудник «Центра Байдена», экс-советник командующего войсками США в Европе Марк Войджер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва очень ловко использует общую усталость и, конечно, внутриполитические проблемы Франции, Макрона. Ему нужна конечная победа во внешнеполитическом плане, показать, что Франция все еще является большим игроком и по отношению к России, и в Иране, на Ближнем Востоке.

У президента Трампа тоже через год будут выборы, так что тут мы видим пример, как внутриполитические западные тенденции используются Москвой для продвижения своих проектов и десуверенизации вашей страны…

Россия пытается убедить мир, что это действительно внутриукраинский конфликт и, как я сказал, если украинские политики примут российские условия, это будет легализация, в рамках российской правовой войны против Украины сделать так, чтобы пророссийские силы получили легитимное присутствие в парламенте…

Эта угроза существует, и это была бы гибридная победа России и десуверенизация украинской государственности», – резюмировал американский аналитик.

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