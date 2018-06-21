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Центр Мариуполя залит нечистотами, а городские власти пожимают плечами
Уже несколько дней по одной из центральных улиц Мариуполя двух люков мощным напором бежит канализация, а городские власти не делают ничего.
Об этом инциденте сообщают на официальном сайте Мариуполя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Как отмечают жители, в частном секторе стоит неприятный запах, а канализационные стоки заливают дворы.
«Все три дня люди звонят в Горводоканал, но никто не приезжает», – жалуются мариупольцы.
Реакция Горводоканала поразила и местных журналистов. Когда они позвонили в диспетчерскую предприятия, то вместо ответа они были переадресованы в приемную, специалист которой была возмущена тем, что должна заниматься данным вопросом, в связи с тем, что специалист по связям с находится в отпуске.
Тем не менее, комментарий в коммунальном предприятии обещали дать, но позднее.
Метки: ЖКХ, Мариуполь, местные власти
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