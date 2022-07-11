Центр принятия решений не в Киеве, не туда целимся – Трухан

11.07.2022  20:44 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

С уничтожением Киева и ликвидацией нынешних правящих элит на Украине не будет никакого коренного перелома в сложившейся ситуации.

Об этом в эфире «RuTube»-канала «PolitWera» рассказал полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С уничтожением Киева и ликвидацией нынешних правящих элит на Украине не будет никакого коренного...

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«Насчет «центров принятия решений». Хорошо, п@#$нули по Киеву. Дальше что? Ладно, мы разрушили весь исторический Киев, сравняли с землей – не в этом даже дело. Хорошо, убрали Зеленского. Что будет, б#$lь, завтра?! Об этом кто-нибудь думает головой своей? Это – во-первых.

Во-вторых, войну объявляли? Никто никому войны не объявлял. Украина тоже России объявить войну стесняется. В-третьих, почему вы решили, что это сразу приведет к «коренному перелому»? Хорошо, согласимся, пусть они считают «коренным переломом» полную утрату боеспособности (Украины – ред.), чего не наступит никогда.

Почему вы решили, что будет лучше, а не хуже? Почему вы решили, что вместо Зеленского не придет что-нибудь похуже? Он хоть просчитан» – поставил вопрос Трухан.

«В данном случае, «центром принятия решений» является товарищ Вашингтон, Пентагон, ЦРУ. Под этим подразумевается орган управления, который диктует свою волю обороняющейся стороне», – объяснил полковник.

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