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Новости Украины

С уничтожением Киева и ликвидацией нынешних правящих элит на Украине не будет никакого коренного перелома в сложившейся ситуации.

Об этом в эфире «RuTube»-канала «PolitWera» рассказал полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчет «центров принятия решений». Хорошо, п@#$нули по Киеву. Дальше что? Ладно, мы разрушили весь исторический Киев, сравняли с землей – не в этом даже дело. Хорошо, убрали Зеленского. Что будет, б#$lь, завтра?! Об этом кто-нибудь думает головой своей? Это – во-первых. Во-вторых, войну объявляли? Никто никому войны не объявлял. Украина тоже России объявить войну стесняется. В-третьих, почему вы решили, что это сразу приведет к «коренному перелому»? Хорошо, согласимся, пусть они считают «коренным переломом» полную утрату боеспособности (Украины – ред.), чего не наступит никогда. Почему вы решили, что будет лучше, а не хуже? Почему вы решили, что вместо Зеленского не придет что-нибудь похуже? Он хоть просчитан» – поставил вопрос Трухан.

«В данном случае, «центром принятия решений» является товарищ Вашингтон, Пентагон, ЦРУ. Под этим подразумевается орган управления, который диктует свою волю обороняющейся стороне», – объяснил полковник.