Центр Разумкова: В скором будущем эшелонированной ПВО Украина создать не сможет

21.10.2022  11:21 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Не стоит надеяться на то, что У России закончатся ракеты и дроны, которые наносят удары по Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Не стоит надеяться на то, что У России закончатся ракеты и дроны, которые наносят...

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«Обстрелами энергетической инфраструктуры Украины враг пытается сломить волю и нашей власти, и нас с вами, и заставить Украину все-таки сесть за стол переговоров на условиях России. Вот, на что текущая тактика направлена, и конца ей, к сожалению, я пока ей не вижу. Многие эксперты говорят, что у России скоро закончатся ракеты и дроны, однако я не вижу пока дна у этой бочки», – скорушается Сунгуровский.

По его словам, для России «дроны и ракеты из Ирана идут по отдельному контракту».

«Недавно появилась аналитическая записка Rand corporation, где они говорят о том, что большой контракт был у Египта на закупку у России 64-х истребителей Су-35. Но Египет от этой сделки отказался, и она перешла к Ирану. То ли по бартеру Иран получит эти истребители, то ли как-то еще, но взамен они предоставляют России дроны (не только Шахед, но и более продвинутые модификации), плюс баллистические ракеты. На $5 млрд — это достаточное количество довольно дешевых и дронов, и ракет», – отмечает автор.

Иранские дроны он называет «хоть и не совсем технологически совершенным, но смертоносным» оружием, а потому призывает Украину «настроиться на волну дальнейшей борьбы».

«Построение эшелонированной системы ПВО в Украине — задача не одного года. Поэтому в скором будущем мы ее не получим. Тем более, что когда речь идет о передаче от стран НАТО техники у них имеющейся, то на примере тех же танков основным поводом отказа их передачи было то, что это ослабляет национальную оборону. Сколько едет танк, и сколько летит самолет или ракета.

То есть, в отношении средств ПВО будет еще более жесткая позиция. За них они будут держаться еще крепче, чем за танки. Рассчитывать на полномасштабную ПВО нам не стоит. Только на свои силы и на то, что предоставляют вот уже сейчас», – резюмирует Сунгуровский.

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