Центральная Азия запылает, – политолог о последствиях бунта в Казахстане

Ситуация в Казахстане отнюдь не стабилизировалась, процесс дестабилизации запущен по всей Центральной Азии.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил политолог Вардан Багдасарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда выводились войска американские из Афганистана, многие ведь давали оценки, что все это перекинется очень скоро на Центральную Азию. Так вот оно и перекинулось. И перекинулось достаточно скоро.

А уже идут заявления с другой стороны. По аналогии с «арабской весной» говорят «тюркская весна». Это же по принципу домино – упадет одно государство, за ним другое и так далее.

Сейчас-то вопрос не о том, развернется ли Казахстан к России или нет, а о том, чтобы выстроить рубежи в отношении той силы, которая идет, в том числе, и на Россию. Если не остановить здесь, они окажутся в скором времени на российской территории.

Я полагаю, что ничего там не закончено, это только начало, и это начало не только для Казахстана. Центральная Азия, по моей оценке, запылала», – заявил Багдасарян.