Центральная Азия запылает, – политолог о последствиях бунта в Казахстане
Ситуация в Казахстане отнюдь не стабилизировалась, процесс дестабилизации запущен по всей Центральной Азии.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил политолог Вардан Багдасарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда выводились войска американские из Афганистана, многие ведь давали оценки, что все это перекинется очень скоро на Центральную Азию. Так вот оно и перекинулось. И перекинулось достаточно скоро.
А уже идут заявления с другой стороны. По аналогии с «арабской весной» говорят «тюркская весна». Это же по принципу домино – упадет одно государство, за ним другое и так далее.
Сейчас-то вопрос не о том, развернется ли Казахстан к России или нет, а о том, чтобы выстроить рубежи в отношении той силы, которая идет, в том числе, и на Россию. Если не остановить здесь, они окажутся в скором времени на российской территории.
Я полагаю, что ничего там не закончено, это только начало, и это начало не только для Казахстана. Центральная Азия, по моей оценке, запылала», – заявил Багдасарян.
По его прогнозу, за контроль над регионом будут сражаться сразу несколько сторон – Россия, Китай, Запад и Турция:
«Начинается большая борьба за Центральную Азию. С одной стороны силы, я бы их назвал, почему-то не используют эту историческую аналогию, – новые басмачи. Вот эти новые басмачи идут с юга, действуют примерно так же. Это советская Россия в свое время, Советский Союз достаточно длительная и упорная была борьба в отношении вызова. Это первый вызов.
Другой вызов – это пантюркистский проект. И, знаете, когда вроде бы Казахстан, наш союзник по ОДКБ, но когда я читаю форумы различные, что называется дискурсом, то я вижу, что симпатии в отношении Союза тюркских государств там гораздо выше, чем в отношении ОДКБ. Значит, второй проект – тюркистский.
Китай, если он будет реализовывать свои намерения выстраивания «единый пояс-единый путь» и так далее, Казахстан здесь является ключевым государством.
Ну и Россия.
Нельзя сбрасывать, естественно, Запада, и начинается большая борьба за Центральную Азию».
Спасибо!
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