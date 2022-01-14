Центральная Азия запылает, – политолог о последствиях бунта в Казахстане

14.01.2022  14:24 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Афганистан, Дзен, Казахстан, Китай, Политика, Россия, Средняя Азия, Турция


Ситуация в Казахстане отнюдь не стабилизировалась, процесс дестабилизации запущен по всей Центральной Азии.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил политолог Вардан Багдасарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в Казахстане отнюдь не стабилизировалась, процесс дестабилизации запущен по всей Центральной Азии. Об...

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«Когда выводились войска американские из Афганистана, многие ведь давали оценки, что все это перекинется очень скоро на Центральную Азию. Так вот оно и перекинулось. И перекинулось достаточно скоро.

А уже идут заявления с другой стороны. По аналогии с «арабской весной» говорят «тюркская весна». Это же по принципу домино – упадет одно государство, за ним другое и так далее.

Сейчас-то вопрос не о том, развернется ли Казахстан к России или нет, а о том, чтобы выстроить рубежи в отношении той силы, которая идет, в том числе, и на Россию. Если не остановить здесь, они окажутся в скором времени на российской территории.

Я полагаю, что ничего там не закончено, это только начало, и это начало не только для Казахстана. Центральная Азия, по моей оценке, запылала», – заявил Багдасарян.

По его прогнозу, за контроль над регионом будут сражаться сразу несколько сторон – Россия, Китай, Запад и Турция:

«Начинается большая борьба за Центральную Азию. С одной стороны силы, я бы их назвал, почему-то не используют эту историческую аналогию, – новые басмачи. Вот эти новые басмачи идут с юга, действуют примерно так же. Это советская Россия в свое время, Советский Союз достаточно длительная и упорная была борьба в отношении вызова. Это первый вызов.

Другой вызов – это пантюркистский проект. И, знаете, когда вроде бы Казахстан, наш союзник по ОДКБ, но когда я читаю форумы различные, что называется дискурсом, то я вижу, что симпатии в отношении Союза тюркских государств там гораздо выше, чем в отношении ОДКБ. Значит, второй проект – тюркистский.

Китай, если он будет реализовывать свои намерения выстраивания «единый пояс-единый путь» и так далее, Казахстан здесь является ключевым государством.

Ну и Россия.

Нельзя сбрасывать, естественно, Запада, и начинается большая борьба за Центральную Азию».



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