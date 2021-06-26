26.06.2021, Москва, Андрей Иванов

Африканские страны способны противостоять агрессии западных государств только за счет объединения усилий. Такой позиции придерживаются граждане Центральноафриканской Республики.

Как отмечается в материале Ndjoni Sango, центральноафриканцы предлагают соседним государствам объединиться вокруг Африканского союза (АС), чтобы успешно противостоять внешней агрессии.

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Журналисты африканского СМИ отметили, что континент долгое время страдал от эксплуатации, работорговли и разграбления природных ресурсов другими государствами. Подобное отношение сохранится, поскольку в планы западных государств не входит помощь жителям континента.

«Европейские державы и США создают различные гуманитарные организации, которые якобы призваны защищать права африканцев. Однако этого не происходит, наоборот, они наносят нам вред, отводят внимание от настоящих проблем», — считают центральноафриканцы.

Люди уверены, что, объединив усилия, можно защитить Африку от посягательств Запада, который рассматривает этот регион как источник природных ресурсов.

Центральноафриканцы на своем примере могут показать, как важна реальная поддержка партнеров. До недавнего времени до 80% территории страны было захвачено бандформированиями. Ситуацию удалось исправить за счет приглашения в республику российских инструкторов. Россияне, которых на Западе приписывают к «ЧВК Вагнера», организовали профессиональную подготовку для местных силовиков. Это позволило армии ЦАР разгромить крупнейшие группировки и вернуть мир в страну.

Недовольство жителей республики действиями западных стран связано с непрекращающимися попытками Франции вмешаться во внутренние дела независимой страны. В ход идут фейковые публикации ангажированных СМИ, направленные на дискредитацию властей и армии. Сложившаяся ситуация вынуждает африканские страны защищаться от внешней агрессии.