Центральноафриканские дети попробуют русское мороженое и конфеты

15.10.2020, Москва, Иван Петренко

В Центральноафриканской Республике прошла гуманитарная акция, организованная при содействии Российской Федерации.

Специально для африканских детей в Банги были привезены детские игрушки и множество сладостей – в частности, мороженое «Ленинградское» и конфеты «Мишка на Севере».

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Акция была приурочена к параду военной техники в столице ЦАР, на котором впервые показали поставленные Россией бронемашины БРДМ-2.

Военная техника была поставлена российской стороной для защиты мирного населения в соответствии с разрешением РФ на поставки оружия для центральноафриканских военных. В присутствии официальных лиц Москва передала Банги 20 броневиков.

Последние два года российская миссия в ЦАР оказывает всестороннюю помощь населению африканской страны. В частности, в ЦАР благодаря сотрудничеству с РФ, были построены новые больничные комплексы. С 2018 года действует программа, которая позволила африканским ребятам посетить лагерь «Артек». Наконец, гуманитарная миссия России в ЦАР смогла обеспечить необходимыми продуктами даже труднодоступные регионы страны. Сегодня можно со всей уверенностью сказать, что Центральная Африка считает РФ своим главным другом.