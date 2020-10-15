15.10.2020, Москва, Иван Петренко
 
Африка, Вооруженные силы, Политика, Россия
Просмотров:

Центральноафриканские дети попробуют русское мороженое и конфеты


В Центральноафриканской Республике прошла гуманитарная акция, организованная при содействии Российской Федерации.

Специально для африканских детей в Банги были привезены детские игрушки и множество сладостей – в частности, мороженое «Ленинградское» и конфеты «Мишка на Севере».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Акция была приурочена к параду военной техники в столице ЦАР, на котором впервые показали поставленные Россией бронемашины БРДМ-2.

Военная техника была поставлена российской стороной для защиты мирного населения в соответствии с разрешением РФ на поставки оружия для центральноафриканских военных. В присутствии официальных лиц Москва передала Банги 20 броневиков.

Последние два года российская миссия в ЦАР оказывает всестороннюю помощь населению африканской страны. В частности, в ЦАР благодаря сотрудничеству с РФ, были построены новые больничные комплексы. С 2018 года действует программа, которая позволила африканским ребятам посетить лагерь «Артек». Наконец, гуманитарная миссия России в ЦАР смогла обеспечить необходимыми продуктами даже труднодоступные регионы страны. Сегодня можно со всей уверенностью сказать, что Центральная Африка считает РФ своим главным другом.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть