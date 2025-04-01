«Центральный банк не понимает» – Глазьев нашёл причину отсутствия инвестиций и вывоза капитала

Катя Добрина.  
01.04.2025 16:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика


Последние три года экономический рост в России обеспечивает госзаказ для удовлетворения потребностей армии. Но это подтверждает неиспользованный потенциал экономического роста, который сдерживает отсутствие кредитования.

Об этом на Московском экономическом форуме заявил академик РАН Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние три года экономический рост в России обеспечивает госзаказ для удовлетворения потребностей армии. Но...

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«Наш работник производит на единицу зарплаты в 3 раза больше, чем в Европе. Зарплата сегодня даже ниже, чем в Китае. То есть Центральный банк не понимает, что у нас огромные резервы, в том числе связанные с ростом фондовооружённости, роботизацией, внедрением новых технологий. И наш работник мог бы производить гораздо больше. Для чего нужны инвестиции? Для той роботизации, где мы в 100 раз ниже в развитии, чем передовые страны», – подчеркнул он.

Последние 3 года темпы экономического роста обеспечивает госзаказ – в производстве вычислительной техники, в оптоэлектронике, в обрабатывающей промышленности.

«Мы идём с темпом 9% уже третий год подряд. И главным драйвером является рост государственного спроса по понятным причинам. Этот рост подкреплён опережающим ростом инвестиций, в эти сферы вкладываются большие деньги – рост 20%, 30% и даже 60%. Это доказывает, что потенциал роста существует, и он достаточно большой», – считает эксперт.

По его словам, потенциал составляет не менее 8% в год. Для этого нужно связать все имеющиеся ресурсы в производственном процессе. Но мощности не могут быть загружены, поскольку кредиты не доступны. А кредит – это главный способ авансирования экономического роста уже последние 50 лет.

«Промышленность закредитована очень сильно, и сейчас практически большую часть доходов вынуждена направлять на выплаты процентов за кредит. За исключением добывающей промышленности, субсидируемых отраслей, практически вся экономика лишена доступа к кредиту. Раз нет кредита, нет инвестиций. Потому что на оборотных средствах осваивать современные технологии нереально. И все это приводит к вывозу капитала», – подытожил Глазьев.

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