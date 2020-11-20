Центробанк ДНР ускоренно кредитует малый бизнес и крупные предприятия

20.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

С целью повышения промышленного потенциала и поддержки малого бизнеса Центральный республиканский банк разработал систему массового кредитования предпринимателей.

Об этом в ходе совещания главы ДНР Дениса Пушилина с руководителями министерств, отраслевых предприятий по вопросам развития промышленности заявил председатель Центрального республиканского банка Андрей Петренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно малого бизнеса и небольших предприятий. На сегодняшний день готовится к запуску программа массового микрокредитования – до 5 миллионов рублей. Это для того, чтобы уйти от больших государственных программ предприятиям в тех секторах, которые Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития сочтут наиболее оперативными. Там будут максимально льготные условия», – сказал он.

Также Андрей Петренко подчеркнул, что ЦРБ разрабатывает отдельную программу по ускоренному кредитованию крупных предприятий.

«Схема отработки данных проектов готова и будет занимать кратчайшее время – то, что она будет оперативно отрабатываться, я беру себе как обязательство», – добавил председатель ЦРБ.