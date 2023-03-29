Центробанк готов бороться с инфляцией до последнего россиянина

Елена Острякова.  
29.03.2023 08:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Россия, Финансы, Экономика


Правительство РФ потратило огромные финансовые ресурсы на поддержку российского бизнеса и спасение экономики, но этих мер недостаточно.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство РФ потратило огромные финансовые ресурсы на поддержку российского бизнеса и спасение экономики, но...

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«Но эта поддержка ограниченно эффективна и не может переломить негативный эффект от либеральной политики в стиле Гайдара, которая остается незыблемой. Оттого, что у нас запрещен разумный протекционизм, что у нас никак не ограничивается произвол монополий. У нас создан искусственный денежный голод. Причем, в таких масштабах, что банкам выгодней выдавать денежные кредиты на то, чтобы осуществить рейдерский захват производств, а не на то, чтоб они работали», – сказал Делягин.

Он в очередной раз раскритиковал политику Банка России и его руководителя Эльвиры Набиуллиной.

«С инфляцией мы боремся до последнего гражданина РФ. Хотелось бы бороться хотя бы до последнего украинца или либерала, но пока приоритеты другие. Госпожа Набиуллина уже давно объяснила, что методы нашей борьбы с инфляцией ведут к обеднению населения. Тем хуже для населения.

Это вранье в стиле покойного Егора Тимуровича, потому что когда у вас в стране создан искусственный денежный голод, денег не хватает. Но когда вы эти деньги вводите в оборот, но не в интересах спекулянтов, рост деловой активности опережает рост денежной массы и инфляция падает», – сказал Делягин.

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