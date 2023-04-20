Центробанк: Количество мошеннических атак на клиентов российских банков растёт

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Количество мошеннических атак на клиентов российских банков за прошлый год возросло, но их успешность снизилась.

Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что количество атак, к сожалению, продолжает нарастать, но количество успешных атак, все-таки, сокращается. Большая ответственность, на наш взгляд, должна быть на банках, на том, как они выстраивают внутри свои анти-мошеннические процедуры. Потому что сейчас последствия такой социальной инженерии расхлебывают только люди», – сказала Набиуллина.

По ее словам, в банках уже введена система быстрой блокировки мошеннических номеров и сайтов. Кроме того, Набиуллина попросила Госдуму в приоритетном порядке принять закон о компенсациях жертвам мошенничества.

«Мы считаем, что банк должен компенсировать человеку потери, если он совершил перевод на счет, про который известно из информационного обмена с Центральным Банком (мы ведем специальную базу данных), что этот счет принадлежит мошенникам. Если банк перевел туда деньги, то он обязан выплатить человеку деньги по этому переводу», – сказала Набиуллина.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф рассказал в Совете Федерации, что за безопасностью клиентов у него следит искусственный интеллект, которому удается в 99,6% случаев преодолевать такого рода мошенничество.

Наблюдатели отмечали, что массовое банковское мошенничество осуществляется с территории Украины и является одним из инструментов по дестабилизации ситуации в России (наряду с телефонным терроризмом по лже-минированию).

Телефонных мошенников вычисляли, в частности, по характерному южнорусскому акценту.

Кроме того, поскольку телефонные диверсанты подконтрольны спецслужбам Украины, их легко вывести на чистую воду, прервав беседу и задав вопрос: «чей Крым?». Как правило, собеседники при этом не могут признать полуостров российским и начинают отвечать ругательствами.

В последнее время мошенники с Украины действуют, представляясь сотрудниками МВД. При этом в их распоряжении есть личные данные граждан РФ – возможно, нелегально приобретенные из взломанных российских баз данных.