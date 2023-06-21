Центробанк нацелился на инвесторов из дружественных стран

Елена Острякова .  
21.06.2023 21:08
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Финансы, Экономика


России необходимо создавать условия для прихода инвесторов из дружественных стран.

Об этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила сегодня в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России необходимо создавать условия для прихода инвесторов из дружественных стран. Об этом глава Центробанка...

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«Мы сейчас, по понятным причинам, ориентируемся в основном на внутреннего инвестора. Но мы должны создавать условия и для прихода инвестора из дружественных стран. Это не так просто, надо выстраивать каналы взаимодействия, в том числе, для внешнеэкономической деятельности, для расчетов и платежей», – сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ ведет большую работу в этом направлении.

«Мы сейчас ведем большую кропотливую работу со странами-партнерами по выстраиванию цепочек платежей, развитию независимой инфраструктуры. Будем применять для этого меры», – сказала Набиуллина.

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