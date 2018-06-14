14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
  781 просмотров
Киев, Сельское хозяйство, Украина, Финансы, Экономика

Центробанк Норвегии стал совладельцем одного из крупнейших агрохолдингов Украины


Центральный банк Норвегии Norges Bank сконцентрировал 5,05% глобальных депозитарных расписок (ГДР) одного из крупнейших на Украине агрохолдинга Мироновский хлебопродукт (МХП), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Отмечается, что Norges Bank пересек порог по глобальным депозитарным распискам МХП в размере почти 5,4 млн ГДР, которые представляют собой 5,05% акционерного капитала, выпущенного МХП.

ГДР — сертификат, выпущенный банком депозитарием. Расписка дает право ее владельцу пользоваться выгодами от депонированных в этом банке ценных бумаг иностранного эмитента. Одна Глобальная депозитарная расписка может быть равна одной акции, части акции или нескольким акциям компании-эмитента.

Мироновский хлебопродукт (МХП) — одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины. По оценкам МХП, ее доля на украинском рынке курятины составляет 55%. Компании принадлежат ТМ «Наша Ряба», ТМ «Сертифицированный Ангус», ТМ «Легко!», ТМ «Бащинский», ТМ «Дружба Народов» и ТМ «Европродукт». Также агрохолдинг занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. 63% МХП принадлежит Юрию Косюку. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть