14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Центробанк Норвегии стал совладельцем одного из крупнейших агрохолдингов Украины

Центральный банк Норвегии Norges Bank сконцентрировал 5,05% глобальных депозитарных расписок (ГДР) одного из крупнейших на Украине агрохолдинга Мироновский хлебопродукт (МХП), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

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Отмечается, что Norges Bank пересек порог по глобальным депозитарным распискам МХП в размере почти 5,4 млн ГДР, которые представляют собой 5,05% акционерного капитала, выпущенного МХП.

ГДР — сертификат, выпущенный банком депозитарием. Расписка дает право ее владельцу пользоваться выгодами от депонированных в этом банке ценных бумаг иностранного эмитента. Одна Глобальная депозитарная расписка может быть равна одной акции, части акции или нескольким акциям компании-эмитента.

Мироновский хлебопродукт (МХП) — одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины. По оценкам МХП, ее доля на украинском рынке курятины составляет 55%. Компании принадлежат ТМ «Наша Ряба», ТМ «Сертифицированный Ангус», ТМ «Легко!», ТМ «Бащинский», ТМ «Дружба Народов» и ТМ «Европродукт». Также агрохолдинг занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. 63% МХП принадлежит Юрию Косюку. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.