Центробанк РФ прилежно выполняет санкционные предписания Минфина США против россиян – Мардан

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, очевидно, потеряла связь с реальностью, иначе не объяснишь предписание российским банкам замораживать валютные счета гражданам России, находящимся под санкциями Минфина США.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Вы знаете, что Центробанк предписывает российским банкам выполнять американские санкции? Некоторое время назад я обращал внимание на странные пункты, можете перепроверить в своём отделении, попросите типовой договор открытия вкладов, например, и вы там найдёте удивительный пункт в анкетке, где вас спрашивают, а не находитесь ли вы под санкциями Минфина США? Я, когда наткнулся, подумал, какого чёрта меня в русском банке спрашивают про санкции Минфина США, вам-то какое дело? И вчера мне рассказали продолжение этого странного сюжета. Наши российские граждане, которые попали в санкционные списки, у них заблокированы валютные счета здесь, в России, в российских банках. Знаете? Вот и я не знал. Как, почему? Я даже понятия не имею, кому этот вопрос задать!» – возмутился Мардан.

Впрочем, он добавил, что, конечно же, этот вопрос нужно задавать председателю Центрального банка «мадам Набиуллиной».

«Но она плевать на нас хотела с Останкинской башни, мы для неё ничтожные насекомые, чего с нами разговаривать? Она периодически раз в три месяца выходит на свои бессмысленные конференции, где, глядя на человечество стеклянными глазами, что-то равнодушно отвечает на сугубо финансовые вопросы: а почему учётная ставка вырастет на полпроцента, а не на 0,25? Всё, до свидания. А эти вопросы ей никто не задаёт. А очень хочется задать и получить ответ, каким образом российские банки выполняют санкционные предписания Минфина США. Как вообще это может быть?» – подытожил радиоведущий.