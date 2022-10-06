Центробанк РФ прилежно выполняет санкционные предписания Минфина США против россиян – Мардан

06.10.2022  21:52 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, США, Финансы


Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, очевидно, потеряла связь с реальностью, иначе не объяснишь предписание российским банкам замораживать валютные счета гражданам России, находящимся под санкциями Минфина США.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, очевидно, потеряла связь с реальностью, иначе не объяснишь...

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«Вы знаете, что Центробанк предписывает российским банкам выполнять американские санкции? Некоторое время назад я обращал внимание на странные пункты, можете перепроверить в своём отделении, попросите типовой договор открытия вкладов, например, и вы там найдёте удивительный пункт в анкетке, где вас спрашивают, а не находитесь ли вы под санкциями Минфина США? Я, когда наткнулся, подумал, какого чёрта меня в русском банке спрашивают про санкции Минфина США, вам-то какое дело? И вчера мне рассказали продолжение этого странного сюжета.

Наши российские граждане, которые попали в санкционные списки, у них заблокированы валютные счета здесь, в России, в российских банках. Знаете? Вот и я не знал. Как, почему? Я даже понятия не имею, кому этот вопрос задать!» – возмутился Мардан.

Впрочем, он добавил, что, конечно же, этот вопрос нужно задавать председателю Центрального банка «мадам Набиуллиной».

«Но она плевать на нас хотела с Останкинской башни, мы для неё ничтожные насекомые, чего с нами разговаривать? Она периодически раз в три месяца выходит на свои бессмысленные конференции, где, глядя на человечество стеклянными глазами, что-то равнодушно отвечает на сугубо финансовые вопросы: а почему учётная ставка вырастет на полпроцента, а не на 0,25? Всё, до свидания.

А эти вопросы ей никто не задаёт. А очень хочется задать и получить ответ, каким образом российские банки выполняют санкционные предписания Минфина США. Как вообще это может быть?» – подытожил радиоведущий.

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