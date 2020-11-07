Центробанк России перестал учитывать цены на нефть при составлении прогнозов
Различные сценарии развития экономики России, предложенные Центробанком, не зависят от ожидаемых цен на нефть, потому что доходы от продажи углеводородов уже не играют решающей роли в экономике страны, как раньше.
Об этом, докладывая сегодня в Госдуме РФ об основных направлениях денежно-кредитной политики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы представляем четыре прогнозных сценария: базовый (его мы считаем наиболее вероятным), безинфляционный, проинфляционный и рисковый.
Раньше предпосылки сценариев отличал ожидаемый уровень цен на нефть. В этом году сценарии различаются по изменениям факторов со стороны спроса и предложения, потенциальных темпов роста», – сказала Набиулина.
По ее словам, базовый сценарий исходит из того, что восстановление мировой экономики будет медленным.
«В следующем году мы ожидаем рост в России 3.3-4%, в 22-м году – 2,5-3,5%, в 23-м году – 2-3%. Докризисного уровня экономика достигнет в середине 22-го года. Восстановлению потребительского и инвестиционного спроса будут способствовать принятые антикризисные меры правительства и Центрального банка, мягкая кредитно-денежная политика. Если дезинфляционное влияние пандемии сохранится или усилится, наша политика будет оставаться мягкой дольше, чем мы предполагаем», – сказала Набиулина.
Она сообщила, что в этом году кредиты компаниям за 9 месяцев 2020 года выросли на 8,7%, что больше, чем за весь прошлый год.
«В нынешних условиях кредиты для компаний – это средство остаться на плаву, поэтому они не вызвали роста экономики. Уже принятые решения проявятся в полном объеме в середине следующего года», – сказала Набиулина.
В целом, объяснила она, правительство и Центробанк проводили политику, которая призвана ограничить влияние последствий ограничений, связанных с пандемией, на граждан и бизнес.
«Мы принимали решение о снижении ключевой ставки. С начала года снизили ее на 2 процентных пункта. Мы перешли к мягкой кредитно-денежной политике. Такая политика повышает доступность кредитов. Тем самым поддерживаются потребительский и инвестиционный спрос в экономике. Мы двигались более решительно, когда ситуация была спокойнее, и делали паузы в моменты, когда финансовые рынки были не очень стабильны», – сказала Набиулина, уточнив, что до сих пор сохраняется неопределенность по срокам полного выхода из ограничений, связанных с пандемией.
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