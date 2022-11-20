Центробанк России упрекают, что он плохо копил золото

20.11.2022  01:20 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Россия, Финансы


Чиновники Банка России и Минфина нанесли ущерб стране тем, что не закладывали в резервы собственное золото.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экономист Василий Колташов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чиновники Банка России и Минфина нанесли ущерб стране тем, что не закладывали в резервы...

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«Эти люди не только размещением денег в западных облигациях нанесли ущерб, но и своим нежеланием резервировать в золоте. В 2021 году с радостью нам сообщалось о том, сколько золота Россия вывела на мировой рынок.

Это было поистине преступно, потому что необходимо, чтобы мы не только все золото, добытое в стране, выкупали для промышленности, ювелирных нужд и резервирование Банком России (это основная статья).

Банк России увеличивал вложения в золото, но с 2014 года темп вложения оставался низким (подняли с 8 до 20%). Это очень немного. А золото должно составлять не менее 75% в резервах.

Вложение денег в активы так называемых дружественных стран было бы убыточным. Золото, если не считать каких-то отклонений, дорожало последние 22 года, а вложения в китайские бумаги и юани было чревато потерями из-за обесценивания.

Дружественные нам страны имеют слабые валюты. Оптимальным является резервирование в золоте, желательно, в собственном золоте, которое почему-то у нас так не любят», – сказал Колташев.

Доля золота в резервах России составляет 21%, в то время, как в резервах США она 75%, Германии Италии – 67%. У России сейчас 2300 тонн золота. В объеме это больше, чем в Китае, Индии, Турции.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев ранее в парламенте обвинял Центробанк в том, что он последние два года вывозит золото из страны. За 10 месяцев прошлого года  объемы вывоза золота составили 240,5 тонны при добыче 360 тонн.

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