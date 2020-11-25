Центробанк увидел риски в расширении деятельности «Сбера»

25.11.2020, Москва, Елена Острякова

Непрофильная деятельность «Сбера» и других банков несет определенные риски для населения.

Об этом, сегодня в Госдуме РФ заявила глава Банка России Эльвира Набиулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В экосистеме «Сбера» уже несколько лет представлено множество сервисов, не связанных с банковскими услугами. Ранее объявлялось о запуске платформы по продаже еды, создании совместной с «Союзмультфильмом» студии анимации, сервиса по продаже квартир, службы такси и т.п. Причем, не все эти активы оказались прибыльными. Наблюдатели обращали внимание на то, что Сбербанк, фактически используя средства государства или вкладчиков, инвестирует деньги в убыточные проекты.

«Мы видим, как бурно развивается то, что называется экосистемами. С одной стороны для граждан удобно, когда они в одном месте могут получить разного рода услуги дешево и быстро. Это развивается во всем мире. С другой стороны, безусловно, есть риски», – сказала Набиулина.

Она отметила, что в США, ЕС и Китае такие экосистемы создаются на базе крупных технологических компаний, которые пытаются ввести финансовые сервисы. Там им предъявляются требования по раскрытию информации.

«И у нас это надо сделать. Наша особенность в том, что наши системы развиваются на основе банков, которые привлекают депозиты населения. Поэтому наша задача – регулировать деятельность банков, которые вкладываются в такие экосистемы. И мы собираемся это делать, чтобы все риски были закрыты», – сказала Набиулина.