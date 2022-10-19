Цены на бронежилеты в России выросли почти в 20 раз

19.10.2022  16:38 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Россия, Сюжет дня


Семьи вынуждены обеспечивать мобилизованных мужчин практически все необходимым.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила сенатор Людмила Нарусова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Семьи вынуждены обеспечивать мобилизованных мужчин практически все необходимым. Об этом сегодня на заседании Совета...

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«Несколько дней назад я была сама на приемном мобилизационном пункте в военкомате Химки-Лобня-Долгопрудный и видела, как отправляют автобус с мобилизованными. Разговаривала с самими ребятами и с их родителями… Матери говорили: как когда-то в пионерский лагерь собирала, так сейчас собираю на СВО. Термобелье, носки, белье, одежда, не говоря уже о тушенке и другой еде», – сказала Нарусова.

Наиболее затратной покупкой для семей мобилизованных, по ее словам, являются бронежилеты.

«Самое важное, что армия не обеспечивает бронежилетами. Бронежилет пятой степени защиты, который в январе стоил 7 тыс рублей, сегодня стоит 135 тысяч. ФАС должна обратить на это внимание. Это же совершенно ненормальная ситуация. Бронежилеты шьют определенные предприятия. Почему они не передают их армии, а идет в свободную продажу?

Семьи, которые отправляют кормильца, должны еще тратить такие средства на покупку бронежилета. По-моему армия должна этим обеспечивать, а не семья, отправляющая защитника», – сказала Нарусова.

Сенатора возмутило, что в качестве сухпайка мобилизованным, отправляющимся в Белгород, выдают завтраки для авиарейсов эконом-класса.

«Химки находятся недалеко от аэропорта Шереметьево, и сердобольные стюардессы приносят это, чтобы выдавать в качестве сухого пайка ребятам, которые отправляются в зону боевых действий. Нормально это или нет?» – сказал Нарусова.

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