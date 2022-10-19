Цены на бронежилеты в России выросли почти в 20 раз

Семьи вынуждены обеспечивать мобилизованных мужчин практически все необходимым.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила сенатор Людмила Нарусова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней назад я была сама на приемном мобилизационном пункте в военкомате Химки-Лобня-Долгопрудный и видела, как отправляют автобус с мобилизованными. Разговаривала с самими ребятами и с их родителями… Матери говорили: как когда-то в пионерский лагерь собирала, так сейчас собираю на СВО. Термобелье, носки, белье, одежда, не говоря уже о тушенке и другой еде», – сказала Нарусова.

Наиболее затратной покупкой для семей мобилизованных, по ее словам, являются бронежилеты.

«Самое важное, что армия не обеспечивает бронежилетами. Бронежилет пятой степени защиты, который в январе стоил 7 тыс рублей, сегодня стоит 135 тысяч. ФАС должна обратить на это внимание. Это же совершенно ненормальная ситуация. Бронежилеты шьют определенные предприятия. Почему они не передают их армии, а идет в свободную продажу?

Семьи, которые отправляют кормильца, должны еще тратить такие средства на покупку бронежилета. По-моему армия должна этим обеспечивать, а не семья, отправляющая защитника», – сказала Нарусова.