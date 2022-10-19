Цены на бронежилеты в России выросли почти в 20 раз
Семьи вынуждены обеспечивать мобилизованных мужчин практически все необходимым.
Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила сенатор Людмила Нарусова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несколько дней назад я была сама на приемном мобилизационном пункте в военкомате Химки-Лобня-Долгопрудный и видела, как отправляют автобус с мобилизованными. Разговаривала с самими ребятами и с их родителями… Матери говорили: как когда-то в пионерский лагерь собирала, так сейчас собираю на СВО. Термобелье, носки, белье, одежда, не говоря уже о тушенке и другой еде», – сказала Нарусова.
Наиболее затратной покупкой для семей мобилизованных, по ее словам, являются бронежилеты.
«Самое важное, что армия не обеспечивает бронежилетами. Бронежилет пятой степени защиты, который в январе стоил 7 тыс рублей, сегодня стоит 135 тысяч. ФАС должна обратить на это внимание. Это же совершенно ненормальная ситуация. Бронежилеты шьют определенные предприятия. Почему они не передают их армии, а идет в свободную продажу?
Семьи, которые отправляют кормильца, должны еще тратить такие средства на покупку бронежилета. По-моему армия должна этим обеспечивать, а не семья, отправляющая защитника», – сказала Нарусова.
Сенатора возмутило, что в качестве сухпайка мобилизованным, отправляющимся в Белгород, выдают завтраки для авиарейсов эконом-класса.
«Химки находятся недалеко от аэропорта Шереметьево, и сердобольные стюардессы приносят это, чтобы выдавать в качестве сухого пайка ребятам, которые отправляются в зону боевых действий. Нормально это или нет?» – сказал Нарусова.
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