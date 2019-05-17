Цены на газ для населения Украины продолжат рост

17.05.2019, Киев, Игорь Петров

Согласно договоренностям с МВФ цена на газ для украинского населения будет постепенно доведена стоимости газа для промышленности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ежемесячно тарифы на газ будут пересматриваться и с высокой долей вероятности увеличиваться. Если проходя через низкий сезон цены на газ мы имеем увеличение тарифов на газ для населения, то что говорить уже о высоком сезоне. Такая ситуация продлиться до конца текущего года. Если правительство не примет никаких других решений, не будут изменены постановления, то с 1 января 2020 года цена на газ уйдет в свободное плавание, то есть будет уже напрямую привязана к цене для промышленности без каких-либо ограничений», – полагает эксперт.

«Будет то, что наши представители власти любят называть свободным рынком. У нас будет свободный рынок под контролем НАК «Нефтегаз Украины», который определяет цены для промышленности, и будет определять цены на газ для населения», – предупреждает Землянский.