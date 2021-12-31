Цены на газ кладут на лопатки украинский бизнес

Новости Украины

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды и составили уже почти 2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Это приводит к остановке украинских предприятий, которые не выдерживают таких тарифов.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немецкое правительство продолжает радовать – если на той неделе это была Анналена Бербок, то на этой неделе это был уже сам господин Шольц, который сказал: «А мы не остановимся в «зеленом курсе» госпожи Меркель и будем двигаться дальше на закрытие атомной и угольной генерации», то есть еще несколько гигаватт мощности просто ветром выдует с европейского энергетического рынка. Результат не заставил себя ждать, цены пошли наверх не только в сфере электроэнергетики, но и на европейских газовых хабах. Поставлен новый рекорд, пока мы остановились на отметке 2187 долларов за тысячу кубических метров», – сказал аналитик.

«Справедливости ради нужно отметить, что для украинских потребителей, а именно для промышленности уже «Нафтогаз» представил проекты контрактов. В этих проектах контрактов установлена цена 60 тысяч гривен за тысячу кубических метров или практически та же самая цена, которая есть на сегодняшний день на европейском хабе – 2100 долларов. Мои приятели-бизнесмены, которые занимаются в секторе услуг, санаторно-курортный комплекс и теплицы, говорят о том, что вынуждены будут закрыть свой бизнес, потому что при таких ценах не то, что нерентабельно – просто нет смысла этим заниматься», – заявил Землянский.