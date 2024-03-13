Цены на газ заставили европейцев забыть об Украине  

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Несмотря на все усилия киевской пропаганды, для среднестатистического европейского обывателя войны на территории Украины уже давно не существует.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил мигрировавший в 2016 году в Польшу украинец Артём Столяр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Романенко попросил оценить, как европейцы видят Украину и происходящую на ней войну.

«Могу сказать, как это выглядит с голландской точки зрения. Где-то год назад у меня была ситуация, тогда было самое контрнаступление, разгар, много инфоповодов. И живя на Украине, ты скорее всего думаешь, что это масштаб, мы готовились полгода, и все должны об этом знать. И ситуация выглядит так, что звонит голландец, поговорили по работе, и он спрашивает: «Артём, а что там война, уже закончилась, или ещё идёт?» Я в ступоре, сижу, думаю – как так, мы тут читаем, все пишут, много иностранных изданий пишет. А он говорит: «Последние пару месяцев с экранов телевизоров в Голландии Украина полностью пропала». Обычный голландец уже давным-давно забыл, что там какой-то конфликт происходит. Его больше волнует, что там растёт цена на газ, на электричество, на какие-то другие услуги», – возмутился мигрант.

Он подчеркнул, что Европу больше беспокоит повышение цен на газ, чем украинская война.

«И тогда я для себя понял, что живя на Украине думать, что все знают о происходящем у нас – это большая ошибка. Европейцы живут своей жизнью. Они в принципе привыкли жить спокойной жизнью, платить 300 евро за кредитный дом, ездит раз или два отдыхать, и такая парадигма их очень устраивает, они очень хотели бы к этому вернуться. В Польше нашу тему освещают больше просто из-за того, что мы соседи, буферная зона, тут очень много наших», – добавил Столяр.