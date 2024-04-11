Цены на недвижимость в Севастополе растут, несмотря на ракетные обстрелы

Цены на севастопольскую недвижимость продолжают расти, несмотря на ракетные обстрелы и окончание действия «херсонских сертификатов».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщила директор агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Действительно, если сравнить цены за последний год, то на вторичную недвижимость они выросли на 5%. В этом месяце 0,7% в плюс. Но это цены предложений. Цены сделок могут быть чуть меньше, на какие-то 2-3% торг возможен. Есть спрос, люди хотят покупать недвижимость. И я не могу сказать, что у нас очень большое количество новостроек, что у нас переизбыток квадратного метра, как, например, в Краснодаре. Там строек очень много, цены конкурируют друг с другом, кухню в подарок застройщик предлагает. Там интересная, конкурентная, быстрая жизнь в плане новостроек. У нас в Севастополе застройщиков по пальцам пересчитать», – подчеркнула она.

Застройщики не спешат снижать цены, потому как госпрограммы льготной ипотеки ориентированы на новостройки: программы под 8-9% годовых, семейная ипотека со ставкой 6%. Однако и вторичный рынок держит цены на прежнем уровне.

«Потому что есть категория клиентов, которым надо жить уже сегодня. Не ждать, пока новостройка построится в ипотеку, а потом ещё надо там полмиллиона на ремонт иметь, за это время насобирать. У нас же новостройки сдаются «голые». А кому-то уже надо жить сегодня, нежели снимать в аренду и тратится на ипотеку новостроечную, вносить два платежа в месяц в разные места. И это не дешево. Сделки идут и на вторичном рынке, и на первичном, поэтому и цены не падают», – отметила Массальская.

Напомним, эксперты дают плюс 10-15% с нынешних 204 тысяч рублей к лету на крымскую недвижимость. При этом стоимость жилья в Севастополе в среднем 150 тысяч рублей за квадрат, в Симферополе – чуть больше 130 тысяч. Лидером остаётся регион Большой Ялты, где на вторичном рынке цена колеблется от 195 тысяч до 250 тысяч.