Цены на топливо на биржах падают, а на заправках в России бензин не дешевеет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Цены на заправках в России не снижаются, хотя на биржах топливо стало значительно дешевле из-за введения западных санкций и ожидания сокращения поставок в ЕС после 5 февраля, когда может быть объявлено эмбарго.

Об этом пишет газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Издание отмечает, что вчера «биржевая стоимость дизтоплива упала на 4%, наиболее популярные марки бензинов Аи-92 и Аи-95 подешевели до семилетних минимумов».

Однако цены на заправках не снизились – напротив, «операторы АЗС получают возможность увеличить прибыльность своего бизнеса».

«Скорее нефтекомпании пойдут на снижение производства топлива, чем будут лишаться прибыльности заправочного бизнеса», – цитирует газета источники рынка.