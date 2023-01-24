Цены на топливо на биржах падают, а на заправках в России бензин не дешевеет
Цены на заправках в России не снижаются, хотя на биржах топливо стало значительно дешевле из-за введения западных санкций и ожидания сокращения поставок в ЕС после 5 февраля, когда может быть объявлено эмбарго.
Об этом пишет газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Издание отмечает, что вчера «биржевая стоимость дизтоплива упала на 4%, наиболее популярные марки бензинов Аи-92 и Аи-95 подешевели до семилетних минимумов».
Однако цены на заправках не снизились – напротив, «операторы АЗС получают возможность увеличить прибыльность своего бизнеса».
«Скорее нефтекомпании пойдут на снижение производства топлива, чем будут лишаться прибыльности заправочного бизнеса», – цитирует газета источники рынка.
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