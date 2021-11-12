Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
12.11.2021 18:54
(Мск), Симферополь,
Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Цены
Просмотров:

Цены на жилье в Крыму растут невиданными темпами

Жилье в Крыму дорожает невероятными темпами. Например, в Симферополе за год цены подскочили почти...

Жилье в Крыму дорожает невероятными темпами. Например, в Симферополе за год цены подскочили почти наполовину.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила директор агентств недвижимости в Крыму и Санкт-Петербурге Юлия Рубцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Рубцовой, чаще всего Крымом интересуются представители европейской части России, которые могут позволить себе жилье на полуострове.

«Топ городов – это Москва, Санкт-Петербург, это Ростов. Очень много людей хотят переехать с Севера, но не все это могут себе позволить из-за большой разницы в цене жилья, которое они имеют там у себя.

Например, продать однокомнатную квартиру в Ульяновске, в центре города – примерно 34 квадрата стоят 2,5 миллиона рублей.

Теперь попробуем купить в Севастополе однокомнатную квартиру – даже мы не говорим о море ничего, возьмем проспект генерала Острякова, однокомнатная квартира, 34 квадрата, стоит в районе пяти миллионов. Что нужно сделать человеку из Ульяновска?..

Она (цена, – авт.) растет с каждым годом, такими темпами, что даже я не успеваю. Допустим, в Симферополе сто тысяч (за квадратный метр) стоил два месяца назад. Сейчас за сто вы уже мало что найдете. На восемь процентов только за два месяца поднялась цена. В принципе, за год цена выросла на 45-47% в Симферополе. В Евпатории за полгода – 67% рост», – заявила Рубцова.

Причиной такого скачка цен является повышенный спрос на недвижимость в Крыму и маленькое предложение на рынке, подчеркнул эксперт рынка недвижимости Эльвир Салихов:

«Очень большой рост. Потому что мало объектов строится, а спрос большой. И люди хотят вложиться в квартиры, поэтому 100-160 – это цены за квадратный метр в новостройках, например, где нет ремонта. И еще людям нужно сделать ремонт».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть