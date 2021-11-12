Цены на жилье в Крыму растут невиданными темпами

Жилье в Крыму дорожает невероятными темпами. Например, в Симферополе за год цены подскочили почти наполовину.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила директор агентств недвижимости в Крыму и Санкт-Петербурге Юлия Рубцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рубцовой, чаще всего Крымом интересуются представители европейской части России, которые могут позволить себе жилье на полуострове.

«Топ городов – это Москва, Санкт-Петербург, это Ростов. Очень много людей хотят переехать с Севера, но не все это могут себе позволить из-за большой разницы в цене жилья, которое они имеют там у себя.

Например, продать однокомнатную квартиру в Ульяновске, в центре города – примерно 34 квадрата стоят 2,5 миллиона рублей.

Теперь попробуем купить в Севастополе однокомнатную квартиру – даже мы не говорим о море ничего, возьмем проспект генерала Острякова, однокомнатная квартира, 34 квадрата, стоит в районе пяти миллионов. Что нужно сделать человеку из Ульяновска?..

Она (цена, – авт.) растет с каждым годом, такими темпами, что даже я не успеваю. Допустим, в Симферополе сто тысяч (за квадратный метр) стоил два месяца назад. Сейчас за сто вы уже мало что найдете. На восемь процентов только за два месяца поднялась цена. В принципе, за год цена выросла на 45-47% в Симферополе. В Евпатории за полгода – 67% рост», – заявила Рубцова.