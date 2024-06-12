Цены на жильё растут, кризисов не предвидится – крымский застройщик

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Цены на жилую недвижимость в Крыму растут в среднем на 3-5% в месяц, и по итогам года увеличение будет существенным. Средняя цена 1м² составляет 155 тысяч рублей.

Об этом сообщила в эфире «Радио Крым» коммерческий директор строительной компании Дарья Плотникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас говорить о том, что цены затормозились, пока рано. Могу сказать точно, потому что мы регулярно отслеживаем динамику продаж, и не только по предложениям агрегаторов недвижимости или сайтов застройщиков, а фактические продажи, которые застройщики отражают в своих проектных декларациях. Мы видим, что цены продолжают расти. Этот рост умеренный в центре Крыма, в Симферополе и более существенный в Евпатории, где сейчас примерно 220 тысяч рублей средняя стоимость квадратного метра. Там появился целый ряд новых проектов, которые ведут наши ближайшие партнёры по отрасли, и мы продолжаем тоже реализовывать, в том числе – «Золотые пески России», – подчеркнула эксперт.

В начале года цена 1м² в Симферополе составляла 120 тысяч рублей, на конец апреля уже 133 тысячи. В преддверии изменения условий по ипотеке спрос активизировался, поэтому и цена выросла.

«Я полагаю, что будут разработаны какие-то дополнительные меры поддержать застройщиков, если спрос покажет снижение. Но в целом сейчас, когда такие регионы, как Судак и Евпатория показывают активный рост, Севастополь раскачивается, наконец-то, потому что 2022-23 годы были сложными для этого региона, говорить о том, что будет какая-то суперкризисная ситуация, не приходится. Люди продолжают покупать жильё, улучшать свой жилищные условия, продолжают инвестировать, и Крым сегодня очень привлекательный регион для инвестирования. С точки зрения истории с сертификатами, они всегда были и ими достаточно активно пользовались. Здорово, если бы власти предусмотрели возможности использования жилищных сертификатов на первичную недвижимость – это было бы классной поддержкой отрасли», – считает Плотникова.