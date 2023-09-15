«Цены растут, обстрелы усиливаются» – Монтян о жизни в Донецке

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Несмотря на полтора года СВО и год в составе России, обстрелы Донецка только усилились, а цены стабильно остаются намного выше московских.

Об этом в интервью журналисты Павлу Иванову рассказала переехавшая в Донецк украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошли выборы, и в некоторых регионах уже резко подорожал хлеб, бензин, продукты питания. Какие настроения в этой связи? Потому что вот он, Русский мир, нефтяная сверхдержава, но это издевательство, когда мы готовы бесплатно поставлять зерно в Африку, а у нас хлеб дорожает на десять процентов за неделю», – возмутился ведущий.

«Война – дело не бесплатное, всё это держалось только до выборов. Но у местных просто нет других вариантов, куда людям деваться. Не пойдут же они голыми руками штурмовать Авдеевку с Марьинкой. Сделать тут ничего невозможно, люди живут и ждут, и надеются. Многие надежду теряют, у многих людей невроз. Мы ездим, слушаем, что люди говорят, и многие надежду теряют. Потому что уже скоро два года как, а Марьинка с Авдеевкой на месте, дроны летают – бомбят ещё сильнее. Но людям некуда деваться. Потому что на всех укропских пабликах репортажи в стиле»: «Когда мы зайдём в Донецк, прежде всего, пойдём по адресам коллаборационистов». И куда людям деваться?», – сказала Монтян.

Она подчеркнула, что за полтора года СВО ничего не изменилось – в прифронтовых регионах цены остаются выше, чем в Москве.

«В Донецке цены безумные, и стало только хуже, потому что рубль дешевеет, инфляция. А цены можно сравнить с московскими, раза в полтора стабильно больше. А о том, какие цены в прифронтовых магазинах – ещё выше, чем в центре Донецка. Потому что туда ещё довези, и рискни там продавать, под постоянными обстрелами. Потому что висят беспилотники, и целенаправленно сбрасывают на что-то типа магазинов», – добавила адвокат.