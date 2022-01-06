«Цены вырастут, производства закроются»: экономист о перспективах Украины в новом году

06.01.2022  17:36 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
Просмотров:
 
Дзен, Украина, Экономика, Энергетика
Новости Украины

Из-за подорожания энергоносителей цены ожидается рост цен практически на все украинские товары, в том числе продовольственные.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за подорожания энергоносителей цены ожидается рост цен практически на все украинские товары, в том...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Это будет явно больше 10%, может даже до 15% за год. Это общая инфляция, продукты питания может даже больше. Есть предел удорожания – с одной стороны, растет себестоимость, с другой – есть импорт. Поэтом пострадают как раз украинские производители. Они уже начали страдать – уменьшать объемы производства, некоторые даже закрывать. Потому что они не выдерживают конкуренцию с импортерами», – сказал эксперт.

«У нас же газ по спотовым ценам – 1000-1500 долларов, а в той же Германии – 200-250 долларов. А если говорить о России, то там вообще около 100 долларов. Это долгосрочные контракты. Поэтому у них есть преимущество перед украинскими производителями. Поэтому цены растут, а производства закрываются», – сказал Скаршевский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть