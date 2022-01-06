«Цены вырастут, производства закроются»: экономист о перспективах Украины в новом году

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Новости Украины

Из-за подорожания энергоносителей цены ожидается рост цен практически на все украинские товары, в том числе продовольственные.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет явно больше 10%, может даже до 15% за год. Это общая инфляция, продукты питания может даже больше. Есть предел удорожания – с одной стороны, растет себестоимость, с другой – есть импорт. Поэтом пострадают как раз украинские производители. Они уже начали страдать – уменьшать объемы производства, некоторые даже закрывать. Потому что они не выдерживают конкуренцию с импортерами», – сказал эксперт.

«У нас же газ по спотовым ценам – 1000-1500 долларов, а в той же Германии – 200-250 долларов. А если говорить о России, то там вообще около 100 долларов. Это долгосрочные контракты. Поэтому у них есть преимущество перед украинскими производителями. Поэтому цены растут, а производства закрываются», – сказал Скаршевский.