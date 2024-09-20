Цензура: «Дзен» удалит канал «ПолитНавигатора»

Михаил Рябов.  
20.09.2024 14:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, СМИ, Сюжет дня, Цензура


Канал «ПолитНавигатора» на платформе «Дзен», собравший за время работы 115 тысяч подписчиков, пессимизирован и в ближайшее время может быть удалён.

Поддержка сервиса заявила, что причиной стали «серьёзные нарушения», среди которых «темы, которые могут вызывать негативную реакцию», «язык вражды».

Канал «ПолитНавигатора» на платформе «Дзен», собравший за время работы 115 тысяч подписчиков, пессимизирован и...

Ранее «ПолитНавигатор» был удален из сервиса «Дзен-Новости», где присутствовал с 2014 года. Служба поддержки теперь заявляет, будто портал публикует неподходящий контент.

«Мы также заметили, что сайт находится в «теневом бане» поисковика «Яндекс» – если ввести в запрос заголовок нашей новости, в выдаче на первых местах – сторонние ресурсы, перепечатавшие её, но отсутствует «ПолитНавигатор».

Такая ситуация началась после того, как «ПолитНавигатор» опубликовал несколько статей о засилье либералов в менеджменте «Яндекса», демонстрирующих несогласие с целями СВО и продвигающих заукраинский контент.

Вопреки ожиданиям, после сделки по приобретению российским государством акций  «Яндекса», ничего не только не изменилось к лучшему – даже наоборот.

В то время как в цензуре принято обвинять площадки Google и Цукерберга, оказывается, что на вроде бы как отечественных сервисах царит такая же цензура в отношении патриотических ресурсов», – сказал главред «ПолитНавигатора» Сергей Степанов.

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