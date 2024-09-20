Цензура: «Дзен» удалит канал «ПолитНавигатора»

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Канал «ПолитНавигатора» на платформе «Дзен», собравший за время работы 115 тысяч подписчиков, пессимизирован и в ближайшее время может быть удалён.

Поддержка сервиса заявила, что причиной стали «серьёзные нарушения», среди которых «темы, которые могут вызывать негативную реакцию», «язык вражды».

Ранее «ПолитНавигатор» был удален из сервиса «Дзен-Новости», где присутствовал с 2014 года. Служба поддержки теперь заявляет, будто портал публикует неподходящий контент.

«Мы также заметили, что сайт находится в «теневом бане» поисковика «Яндекс» – если ввести в запрос заголовок нашей новости, в выдаче на первых местах – сторонние ресурсы, перепечатавшие её, но отсутствует «ПолитНавигатор». Такая ситуация началась после того, как «ПолитНавигатор» опубликовал несколько статей о засилье либералов в менеджменте «Яндекса», демонстрирующих несогласие с целями СВО и продвигающих заукраинский контент. Вопреки ожиданиям, после сделки по приобретению российским государством акций «Яндекса», ничего не только не изменилось к лучшему – даже наоборот. В то время как в цензуре принято обвинять площадки Google и Цукерберга, оказывается, что на вроде бы как отечественных сервисах царит такая же цензура в отношении патриотических ресурсов», – сказал главред «ПолитНавигатора» Сергей Степанов.