«Цепь людских трагедий» – Суслов о методах борьбы Зеленского с пандемией

Власти Украины непродуманной политикой по борьбе с пандемией серьезно осложнили жизнь своим гражданам и пытаются переложить на них вину за возникшие по вине государства проблемы.

Об этом в эфире Politeka Online заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вызвали кризис транспорта. В Киеве маршруточников уже задавили, огромная часть маршруток не вышла на трассу. Я сегодня смотрел внимательно у автобусной остановки, что там получается – автобус подходит, и людей много стоит, а у него же ограничения – сколько он может взять, он не берет.

Многие люди не могут уехать, и, судя по их нервному поведению, они стоят там долго, может быть, и часами иногда, чтобы куда-то уехать. Плюс у них же должен быть еще и сертификат. А чисто технически – мгновенно всех привить нельзя, у нас как (в басне) – «стрекоза лето целое пропела», особой активности в плане там вакцинации не было, и вдруг начали душить всех, у кого нет этих сертификатов.

Поставьте себя в положение человека, который хочет привиться, но система его не успевает обслужить – огромные же очереди, а ему надо выйти на работу, он не может до этой работы добраться, возможно, его уволят. Это же начинается такая цепь трагедий от непродуманности.

Конечно, особенность власти в плане пиара – ответственность за всю сложившуюся ситуацию (мы прекрасно это видим) власть возлагает на самих граждан. (Идет) кампания против так называемых антивакцинаторов, кто не привился, тот объявляется антивакцинатором, почти врагом народа с поражением в правах по всем возможным направлениям.

Мы разделили снова украинцев, очень четко – на вакцинированных и не вакцинированных. В какой-то программе Савик Шустер объявлял: вот, говорит, у нас вакцинированные – это элита Украины, а невакцинированные – имел в виду, что это нечто совершенно противоположное», – сетует Виктор Суслов.