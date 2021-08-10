«Цепкало внедрили российские спецслужбы еще при Степашине» – президент Белоруссии

10.08.2021, Москва, Елена Острякова

За Валерием Цепкало, который пытался стать кандидатом на президентских выборах в Белоруссии, но не прошел регистрацию, стояли российские спецслужбы.

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Цепкало – это креатура спецслужб России при Степашине. Он же был помощником при национально свядомом Шушкевиче. Он закончил МГИМО, и Степашин его подставил Шушкевичу, потому что нацмены рвались к власти в Белоруссии, и они внедрили Цепкало туда. Но когда они увидели, что национальное крыло отвалилось, Цепкало попал к Лукашенко. Я потом только узнал, что его Стапашин подбросил. Они меня не знали вообще и видели, что я могу стать президентом. Надо в этом лагере иметь своего человека. Я его оценил. Со всем соглашался», – сказал Лукашенко.

Другого оппозиционера Павла Латушко, который в разное время занимал должности министра культуры, консула в Польше и директора столичного театра, продвигал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, симпатизирующий Западу.

«Лахушко, ой, Латушко никогда не был моим сотрудником. Это вон Макей. Ну ладно, министерство культуры – это мой косяк, а дальше ты его всегда за руку ко мне приводил. Я знал все его недостатки, вплоть до того, что ему печень надо менять. Все же лечимся в одной больнице. Ты же его послом предлагал. Вы же знаете Макея, он тысячу раз подойдет», – сказал Лукашенко.