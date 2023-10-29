«Церковь должна работать на европейскую интеграцию» – Майя Санду

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Государство не вмешивается в дела церкви, но церковь призвана способствовать достижению общенациональной цели европейской интеграции – единственной цели, которая может обеспечить благо страны и её народа.

Об этом в ходе передачи на канале Vocea Basarabiei заявила президент Майя Санду, комментируя скандальное письмо в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, якобы написанное митрополитом Кишиневским и всея Молдавии Владимиром (Кантаряном).

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«Государство не может вмешиваться в дела церкви. Я считаю, что все должны способствовать достижению цели страны, национальным интересам и интересам граждан. А это сегодня – мир и европейская интеграция, потому что в ЕС Молдова будет защищена, будет в безопасности, если можно так выразиться, у нее будет шанс развиваться», – считает президент Молдовы.

По ее мнению, «достижению цели европейской интеграции, которая заключается в обеспечении блага страны и ее народа, должна способствовать и церковь».

«Мы заинтересованы в том, чтобы общество не было расколото, чтобы была социальная сплоченность, и чтобы все мы, в том числе и церковь, способствовали сохранению мира и свободы в стране, где гражданин чувствует себя защищенным», – сказала Санду.

Мы не знаем, какую «церковь» имела в виду 51-летняя незамужняя и бездетная Санду, неоднократно участвовавшая в акциях организации Gender-DOC, защищающей права ЛГБТ. Возможно, она имела в виду католиков или протестантов, венчающих гомосексуальные «пары». Что касается Православной Церкви, к которой себя относят более 90% населения Молдовы, то она никак не может способствовать вхождению христианской страны в Содом и Гоморру, в которую давно превратилась Европа.

Однако к заявлению Майи Санду следует отнестись со всей серьёзностью: трудно представить себе более откровенного намёка на антицерковные гонения в том случае, если крупнейшая церковь страны откажется «способствовать достижению благой цели евроинтеграции».