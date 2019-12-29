Церковь и верующие на Балканах сопротивляются гонениям правительства Черногории

29.12.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Во всех храмах Сербской Православной Церкви каждые два часа будет совершаться похоронный звон вплоть до Рождества в знак протеста против принятого в Черногории закона, позволяющего конфисковывать святыни СПЦ в пользу лояльных прозападному правящему режиму раскольников.

После вечерних богослужений будут проходить молебны Пресвятой Богородице, которой служат в скорбях и искушениях.

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Один из лидеров оппозиционной черногорской партии Демократический Фронт Небойша Медоевич заявил, что принятие скандального закона проходило в условиях, напоминающих государственный переворот.

«Был прецедент проникновения полиции в парламент. Это была прямая попытка и осуществление переворота. Все конфликты в парламенте решаются посредством его внутреннего контроля и переговоров, и только в Черногории он решается путем жестких арестов полицией и задержаний. Вчера в парламенте был осуществлен настоящий переворот, полицейская хунта теперь решает проблемы в парламенте», – сказал Медоевич.

Стратегический план защиты прав епархий Сербской Православной Церкви в Черногории был предложен адвокатом Владаном Божичом из Подгорицы в сотрудничестве с другими юристами и получил благословение Патриарха Сербской Православной Церкви Иринея.

«Это не обычный закон, а противозаконный урод. Он обнажает намерения нечестивых против Церкви Святого Саввы. Сейчас предпринимаются адекватные правовые действия, чтобы этот коррумпированный план не осуществлялся», – сказал Божич.

Массовая акция против антиправославного закона прошла в Никшиче, где не обошлось без столкновений с силовыми структурами.

При этом сотрудник Центра безопасности Никшича, Милое Шчепанович, уволился после 30 лет службы, потому что он «не хотел участвовать в действиях против граждан».

В акциях пострадали не только верующие, но и представители священства. Епископ Диоклийский Мефодий, который был избит на мосту у моста через реку Тара в Черногории, был госпитализирован в Военно-Медицинскую академию в Белграде.

В ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон, позволяющий властям конфисковывать монастыри и храмы Сербской Церкви в пользу подконтрольной автокефальной раскольнической псевдо-церковной структуры.

Это решение вызвало массовые протесты по всей стране. Голосов «против» и воздержавшихся в парламенте не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Массовые протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста «жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. Под угрозой передачи раскольникам – 650 святынь, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.