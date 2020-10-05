05.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Религия, Церковь
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Церковь может отвернуться от Лукашенко – Лунгин


Недавняя встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и нового митрополита Белорусской православной церкви Вениамина показывает, что глава республики нуждается в поддержки БПЦ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил глава Гильдии экспертов по религии и праву Роман Лунгин, комментируя встречу Лукашенко :

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«Их встреча свидетельствует о том, что Лукашенко церковь нужна намного больше, чем церкви нужен Лукашенко. В Белоруссии идет вялотекущая революция, может быть, она еще 10 лет будет длиться. Формально Лукашенко может считать, что церковь с ним. Но это вялый актив, потому что за все время с начала протестов его прямо поддержал только один священник — это насельник Никольского монастыря в Гомеле Савва», – сказал эксперт.

«Сегодня церковь выступает за стабильность, но на следующем этапе политической турбулентности она может развернуться против Лукашенко, не исключает Лунгин. – Выяснится, что стабильность и благополучие общества с точки зрения церкви выглядят совершенно иначе, чем их себе представляет действующая власть».

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