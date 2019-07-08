08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Религия, Украина, Церковь
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Церковная община в селе на Киевщине ушла от Епифания к Онуфрию

8 июля 2019 года протоиерей Николай Брега и прихожане Свято-Успенской общины села Морозовка Барышевского района Киевской области на встрече с Управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием (Паканичем) выразили желание вернуться в состав Украинской Православной Церкви.

Видеозапись встречи опубликован на YouTube-канале митрополита Антония.

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Ранее эта община ушла в созданную в декабре минувшего года подчиняющуюся Константинополю Православную Церковь Украины.

«Просим вас, чтобы вы нас приняли назад в лоно истинной канонической Церкви», – сказал священник.

Напомним, ранее перешедший из УПЦ в ПЦУ митрополит Александр (Драбинко) опубликовал документы, согласно которым он «благословил» принять в ПЦУ приход в честь Успения Божией Матери села Морозовка. В качестве основания он опубликовал на своей странице Фейсбук прошение настоятеля, протоиерея Николая Бреги, написанное на его имя.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, с середины мая 2019 года согласно церковной статистике, не отмечено ни одного случая переходов общин УПЦ в ПЦУ.

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