Церковные СМИ задабривают бандеровцев: Понять и простить?

Сегодня мы вновь возвращаемся к ситуации вокруг главного рупора канонической Украинской Православной Церкви – Союза православных журналистов (СПЖ), в которой, как в капле воды, отражается все, что происходит в многомиллионной УПЦ.

Удивительно, но даже после того, как редакция подверглась обыскам СБУ, а ведущие журналисты арестованы, это церковное СМИ пытается задобрить бандеровцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Для начала нужно напомнить читателю: всего в Незалежной насчитывается пять популярных медиаресурсов, считающихся церковными рупорами. Это упомянутый выше СПЖ (spzh.media), YouTube-канал Первый Казаческий, Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ (news.church.ua), «Православная жизнь» (pravlife.org) и Расколам.нет (raskolam.net). Первый Казаческий еще больше года назад был закрыт на YouTube по жалобе украинских властей, он остался только в соцсетях. Теперь же остракизму подверглись и остальные.

Как оказалось, еще в декабре 2023-го Госслужба специальной связи и защиты информации Украины издала распоряжение, обязавшее провайдеров их блокировать. Ныне, после того, как 12 марта СБУ разгромила редакцию СПЖ, ОО «Миряне» и Центр правовой защиты УПЦ, и арестовала главного редактора и ведущих журналистов, сия вводная начала активно выполняться.

Перестали ли околоцерковные СМИ клясться в лояльности к самостийному режиму и обвинять Россию в агрессии? Совершенно нет! Они не изменили свою позицию, видимо, согласовав ее с антироссийской частью епископата УПЦ. Они упорно продолжают изобретать все новые и новые доказательства своей лояльности к Зе-своре. Теперь вот начали заявлять, что страна, дескать, наводнена диверсантами из ФСБ, которые стремятся упрятать за решетку священников-патриотов.

Об этом мы вновь поговорим сегодня с нашими давними знакомыми, русскими киевлянами и прихожанами УПЦ. Все они очень переживают по поводу того, что штатовские марионетки творят с Православием, но имеют разные мнения по поводу действий священноначалия и православных медийщиков. Сначала предоставим слово Олегу – бывшему прихожанину Киев-Печерской лавры, который после ее закрытия стал окормляться в другом храме, где совершают поминовение Святейшего Патриарха Кирилла (таких приходов в Киеве несколько).

«Конечно, насчет агентов ФСБ и их «провокаций», направленных на аресты «патриотически настроенных» священнослужителей – все это полнейшая чепуха, – говорит он. – Взять хотя бы историю с арестом и заключением в СИЗО протоиерея Сергия из «Мирян». Мы все очень волнуемся за этого батюшку – кстати, произносившего проповеди по-русски, что сейчас уже редкость в наших храмах, – волнуемся за его здоровье, дай Бог ему исцеления и скорейшего освобождения! Но то, как преподнесли эту историю в СПЖ – это уже, как говорится, зашквар…».

Олег имеет в виду статью в защиту священника Сергия Чертилина, арестованного СБУ вместе с журналистами и помещенного в СИЗО. В ней некая военнослужащая ВСУ, военный медик и младший сержант Лариса Збурлюк заявила об «ошибке», которая может стоить отцу Сергию жизни. По ее мнению, в Киеве сейчас происходит «диверсия ФСБ», поскольку начали сажать в тюрьму прихожан УПЦ и священников, помогавших ВСУ. В качестве примера такой помощи Бурлюк привела тот факт, что перед арестом протоиерей Сергий консультировался с ней о покупке эвакуационного автомобиля для нужд фронтовиков. Военный медик призывает максимально распространять эту информацию, так как отец Сергий болеет, у него критически низкий уровень гемоглобина, жизненно важно его освободить из СИЗО под домашний арест, пишет СПЖ.

«Конечно, никакой ошибки тут нет, а есть целенаправленная политика на уничтожение святой Церкви и ее служителей, – продолжает Олег. – Впрочем, этой даме простительно – она не ведает, что творит, у нее, видимо, мозги промыты геббельс-пропагандой, как и у многих украинцев. Но журналисты-то должны понимать, что к чему! Как и те епископы, которые настраивают их на подобный лад. Понимать, что хоть вы вообще озолотите ВСУ, накупите им миллион эвакомобилей и всего прочего, ничего не поможет, вы все равно останетесь для зеленковских сатанистов врагами! И они не угомонятся, не успокоятся, пока вы не переметнетесь в ПЦУ или, не дай Бог, пока они не добьют вас и Церковь! И закон антицерковный примут, и широчайшие репрессии против миллионов верующих развернут. Потому что они целенаправленно выполняют задачу по ее уничтожению, поставленную Госдепом США. Эта очевидная истина давно уже стала набившей оскомину банальностью, но ее никак не желают признавать (во всяком случае, публично) ни значительная часть епископата, ни его журналистский пул».

«Как я понимаю, – продолжает тему наш второй респондент, Иннокентий, тоже прихожанин КПЛ, молящийся сейчас в другом монастыре, – нашими архиереями и этим пулом предпринимается новая попытка воззвать к прихожанам, служащим в ВСУ, чтобы те активнее выступали в защиту Церкви. Уже не впервые такие попытки предпринимаются, но результат практически нулевой. Все эти старания – простите, артель «Напрасный труд». Если какие-то голоса, пусть даже несколько десятков голосов, раздаются, то все они тонут в глубоком море страха и молчания. Оно и понятно: вояки боятся собственных командиров, их мозги зомбируются пропагандой, да и вообще ситуация уже настолько мутная, что люди просто не знают, что им думать, как реагировать. Они дезориентированы, растеряны. И в том, что эта муть продолжает густеть, есть изрядная вина и части священноначалия (подчеркну, что далеко не всего). Вместо того, чтобы четко и ясно сказать народу, что представляет собой эта власть, она продолжает призывать молиться за нее, облизывает, прости, Господи… Теперь вот удумали про агентов ФСБ нарратив распространять – ну это вообще уже полный нонсенс! Зачем людям мозги пудрить? Даже с точки зрения простой логики, зачем бы агенты ФСБ подставляли своих, если РПЦ выступает в защиту УПЦ, сохраняя с ней евхаристическое общение, а одной из задач СВО является ее освобождение?».

Разговор продолжает супруга Иннокентия Эльвира. Она затрагивает тему иска минюста Украины в высший антикоррупционный суд с требованием применить санкции в отношении иерарха УПЦ, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Швеца). СПЖ сообщило по этому поводу, что, согласно иску, «митрополит Лазарь поддерживал вооруженную агрессию РФ, содействовал оккупационной власти Крыма, а также «использовал свое положение для осуществления пропагандистской работы среди верующих в рамках идеологии государства-агрессора, а также путем поддержки и мотивации морально-психологического здоровья военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и незаконных вооруженных формирований». И все. Ни единого слова в защиту владыки, которого, кстати, коллеги из Священного Синода УПЦ вывели из синодального состава 20 марта 2023 года.

«Зачем они это делают, зачем поддерживают антироссийскую истерию? – тяжело вздыхает Эльвира. – Зачем формируют мнение, в унисон с властями, что наши священники и епископы – это «агенты страны-агрессора?». Ведь по факту именно такой образ они сами и лепят, получается, журналисты эти… А тем временем и своих же иереев благословляют, как я понимаю, на шпионскую деятельность. Вот только что появилось сообщение, что в Запорожской области, на территории, освобожденной российскими войсками, ФСБ задержала иерея УПЦ, сообщавшего СБУ данные о местах расположения российских ПВО. Я, конечно, надеюсь, что это фейк, потому что если не фейк – это вообще кошмар! Получается, что кто-то из священноначалия благословил иерея на такую деятельность? Ведь не мог же он по собственной инициативе ею заняться, так не принято!.. А если и мог, то все равно сигнал очень тревожный. Получается, что «патриотическая помощь ВСУ», благословляемая епископатом, уже и до шпионажа докатилась? Кошмар, просто кошмар, вот до чего довело брожение умов в церковной среде, не остановленное четким словом пастырей».

И напоследок дадим слово прихожанину Николаю, который, как мы помним, всегда очень осторожно относится к критике священноначалия и акцентирует внимание на моментах, оправдывающих его действия.

«Я согласен, что все это ужасно. Тут еще можно добавить, что СПЖ и другие наши издания недостойно фактически облили грязью съезд Всемирного русского народного собора, недавно прошедший в Москве, и назвали его «прощанием с христианством». То бишь тут, в этом Недорейхе, с христианством не прощаются, а Россия – Третий Рим – и Мать-Церковь прощаются? Ну короче, такое… Но все же хочу сказать, что я очень сочувствую журналистам из СПЖ, Первого Казаческого и правозащитникам, и болящему отцу Сергию. Дай Бог им здравия! Они очень много полезного за эти годы сделали для Церкви. Освещали крестные ходы, выступали в судах и международных инстанциях в ее защиту, публиковали соответствующие статьи. И в который раз хочу призвать не грешить осуждением против них, тем более во время Великого поста. Потому что если бы они полностью однозначно заняли позицию России и РПЦ, их всех власть, не приведи Боже, уничтожила бы сразу! И запретила бы УПЦ – Церковь миллионов людей – гораздо раньше, объявив ее коллективным «коллаборационистом». И еще: если бы СВО развивалась так, как было объявлено в самом начале, если бы не было такой кровавой затяжки, всех этих мутных моментов с договорняками и прочих, то ситуация с Церковью была бы иная! А то, понимаете, объявили, что идем ее освобождать, то есть практически навели на нее все стрелы киевского режима, а потом что? Где это освобождение – шапкозакидательством все оказалось? Простите на резком слове, я, конечно, за Россию. Но все это видеть очень тяжело. Так что не судите – и не будете судимы…».

А тем временем Зеленский, отвечая на вопрос о том, будут ли отправлять на фронт священников, сказал, что, мол, к нему обращаются с просьбами об их бронировании, «но кто же тогда будет защищать страну?».