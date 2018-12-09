09.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Церковь
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Церковный сценарий Порошенко дал сбой

Президент Украины Петр Порошенко не смог реализовать сценарий создания новой церковной структуры во главе со своим ставленником – митрополитом Винницким Симеоном.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил православный публицист Дмитрий Скворцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, расчет Порошенко был на то, что подконтрольный президенту митрополит Винницкий Симеон, который является иерархом УПЦ Московского Патриархата, примет участие в так называемом объединительном Соборе.

Однако накануне Симеон отказался от участия в мероприятии.

«Петр Порошенко хотел бы иметь своего карманного митрополита Симеона Виницкого. И тот ему, в принципе, обещал, что за ним пойдет еще человек 15 таких же единомышленников в плане карьеризма – иуд.

Но благодаря тому, что духовенство – сначала Винницы, потом монастырей, и монашенство Винницкой епархии поднялось и сказало, что они не с Симеоном, а со своим правящим архиереем Онуфрием и с Собором своей Церкви, то ему пришлось идти на попятную.

Пришлось, в конце концов, заявить о том, что он ни на какой объединительный Собор не идет», – рассказал Скворцов.

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